Tunisie: Le CAB compte plus sur ses jeunes On ratisse large !

Les responsables reprennent les bonnes habitudes pour dénicher à terme des projets de talents dans la région de Bizerte.

L'équipe cabiste n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a compté dans ses rangs des joueurs venus de tous les horizons de la région de Bizerte. Et les relations entre le club phare de la capitale du nord et les autres clubs divisionnaires de la région de Bizerte sont tellement solides que des partenariats sont toujours noués. En effet, par le passé, les responsables se côtoyaient régulièrement et échangeaient leurs points de vue sur tel ou tel joueur susceptible d'apporter un plus au CAB, notamment du temps de l'amateurisme. L'ASM Djemil, la VSM Abderrahmane, EAMateur, le SAM Bourguiba, la Stir Zarzouna ou encore Metline ont enfanté dans l'ordre les Hamda Ben Doulet, Mohsen Gharbi, Adel Smirani, feu Youssef Dridi, Mansour Shaiek, Lotfi May, Chokri Bejaoui, Ghazi Limam, Mounir Mejri, Mustafa Dhaouadi, Mokhtar Trabelsi, Adnane Baghouli et Ezzedine Ben Saïd, des noms qui resteront gravés à jamais dans les annales de l'histoire du CAB.

L'âge d'or des Requins du Nord

Ce faisant, tous ces joueurs ont enrichi de belle manière l'effectif «jaune et noir» pendant de longues années. Associés à Hosni Zouaoui, Salah Chellouf, Mourad Gharbi, Ali Mfarej, Hmaied Romdhana, feu Yassine Dziri, feu Larbi Baratli, feu Mondher Mokrani et Ahmed Souissi, ils ont fait «parler la poudre «durant les années 80 et début 90. C'est pendant cette période que l'équipe nordiste a remporté plusieurs titres, à savoir la coupe de Tunisie (1982 et 1987), le championnat de Tunisie (1984 ) et tout particulièrement la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe en 1988. Et il s'en est fallu de très peu de gagner un 2e titre de champion de Tunisie à l'issue de la saison 1991-1992.

Les bonnes vieilles recettes

Aujourd'hui donc, les responsables cabistes, dirigés par Samir Yaâcoub ne lésinent pas sur l'effort pour renouer avec ces bonnes vieilles habitudes. On a commencé, au début de l'exercice actuel, à «remuer» le passé en organisant des visites de part et d'autre. Le but étant de garder le contact et de se rapprocher davantage. On a désigné au CAB un «chasseur» de projets de talents évoluant dans des clubs de la région relevant des catégories des jeunes .Et pour augmenter un peu plus les chances de faire de bonnes pioches, on a programmé des matches amicaux contre Zarzouna, Menzel Djemil et récemment contre Menzel Abderrahmane, rencontre disputée au Stade 15-Octobre (2 à 0 en faveur des Cabistes). Seulement, avec le non-amateurisme, l'opération de recrutement reste délicate. En effet, les meilleurs sont toujours tentés par une offre alléchante, l'appartenance régionale étant reléguée au second plan. Au CAB, on ne désespère pas, malgré les nouvelles exigences du non-amateurisme, de dénicher de futures perles comme ce fut le cas par le passé. On aura au moins essayé !