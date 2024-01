Afrique: CAN 2024 - La Côte d'Ivoire, San Pedro, et ses supporters marocains atypiques

Depuis le début de la CAN en Côte d'Ivoire, les supporters marocains se mobilisent pour soutenir Walid Regragui et ses joueurs. Rencontre avec l'un des fans des Lions de l'Atlas, qui a fait un long voyage en van depuis le Maroc.

Après un périple de 6000 kilomètres à travers cinq pays en cinq mois, l'homme a placé son van face à l'océan Atlantique. Parti d'Agadir au Maroc, il est à San Pedro depuis le début de la CAN pour suivre les Lions de l'Atlas. Et depuis son arrivée dans la ville, les curieux défilent pour le saluer, comme ces trois copains d'origine guinéenne, qui tiennent à le prendre en photo. Aznzar est une vedette chez les supporters marocains présents en Côte d'Ivoire.

Soulever des montagnes pour encourager son équipe

Tout comme ce jeune homme venu du Maroc à vélo, devenu presque une figure locale de San Pedro, que l'on croise chaque jour dans les rues de la ville. Ou encore cette bande de copains qui a fait le périple en Renault 4L, produite à partir de 1961, dans 28 pays, dont le Maroc. Et sans oublier ce jeune coiffeur de métier, qui a débarqué à San Pedro en... auto-stop. Il avait dans son bagage sa paire de ciseaux pour se faire un peu d'argent le long du chemin.

Les fans du royaume chérifien sont capables de soulever des montagnes pour encourager leur équipe. Le douzième homme, la puissance de ses encouragements, est tout sauf une image d'Épinal chez les supporters marocains.

Pour Aznzar, ce voyage va au-delà de l'amour du foot. Revêtu de sa tunique aux couleurs du pays, il est allé à la rencontre de la population des contrées traversées, a donné des ballons dans les villages et des stylos au enfants. « J'avais eu l'idée de faire la même chose lors de la CAN au Cameroun en 2022, mais c'était compliqué avec l'histoire du Covid », nous explique Aznzar. En 2018, il avait eu l'intention de se rendre en Russie en Renault 4L. Son projet était tombé à l'eau, il n'avait pas eu tous les visas nécessaires.

Un voyage pour explorer la solidarité africaine

Depuis la CAN 2017 au Gabon, Aznzar s'est toujours déplacé pour applaudir ses joueurs : en Égypte, en Russie et au Qatar. Mais jamais seul dans une « maison ambulante ». « C'est une première pour moi. C'est une aventure magnifique », glisse celui qui aimerait renouveler l'expérience pour suivre les athlètes marocains lors des JO de Paris 2024. Comme il le dit lui-même, les Marocains sont certainement les supporters les plus fervents derrière les Argentins. Aller parcourir le monde, souvent sans trop de moyens, ne leur fait pas peur.

Aznzar a aussi le projet fou de faire la même chose pour la Coupe d'Asie et la Copa América ! À 46 ans, rien ne semble arrêter ce fan du Hassania Union Sport d'Agadir au Maroc, de la Jeunesse sportive de Kabylie en Algérie et de Boca Junior en Argentine.

Aznzar a avant tout un message à faire passer aux stars du foot africain. « Il faut construire des académies sur ce continent. Il y a beaucoup d'enfants qui ont du talent », lance celui qui parle d'un projet social en évoquant son voyage. « On est capable d'être solidaire entre nous sur ce continent, dit-il. Je suis heureux de présenter et représenter le Maroc ici à San Pedro ». Et il n'est pas le seul, depuis plusieurs années, de grands groupes marocains investissent en terre ivoirienne.

Désormais, Aznzar croise les doigts pour une victoire finale des Lions de l'Atlas. À la fin de la compétition, il devrait mettre son véhicule sur un bateau et rentrer à la maison en avion. « Je ne suis plus très jeune, il faut que je me ménage », plaisante-t-il. Ce soir, il dînera tranquille face à la mer, avec comme musique de fond le bruit des vagues, avant de contempler le ciel étoilé allongé sur son hamac. Son paradis en somme.

De notre envoyé spécial à San Pedro