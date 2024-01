Congo-Kinshasa: Majorité et opposition saluent la qualification des Léopards en quarts de finale de la CAN

La qualification des Léopards de la RDC en quarts de finale est saluée par les acteurs politiques de la Majorité comme par ceux de l'opposition. Le sport étant l'un des rares moments de cohésion entre ces acteurs.

Immédiatement après la séance intenable de tirs au but remportée par les Léopards de la RDC face à l'Egypte, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a salué la prestation des hommes de Sébastien Desabre.

« Le Président Félix Tshisekedi félicite les Léopards de la RDC pour leur brillante qualification en quarts de finale de la CAN 2023, après leur victoire aux tirs au but contre les Pharaons d'Egypte. Le Chef de l'Etat salue la prestation des joueurs congolais durant cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations et les encourage à ne rien lâcher pour la suite », peut-on lire sur le compte X de la Présidence.

Sur fond d'un slogan humoristique lancé par un comédien de Kinshasa, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya a aussi salué l'esprit d'unité :

« Le plus beau pays du monde est en fête ! La surveillance du fleuve continue. Dès cette nuit, la surveillance du Nil commence puis bientôt la surveillance des eaux et cours d'eau de la Guinée. Merci aux Léopards de nous faire vibrer et vivre ce moment d'unité et de communion ! ».

Président du TP Mazembe et du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a évoqué le courage des Léopards.

« Ils l'ont fait ! Bravo aux Léopards ! Et merci pour cette formidable leçon de courage ! Ils ont été jusqu'au bout pour arracher la qualification ! Avec cet esprit combatif tout est possible ! », écrit Moïse Katumbi.

Il en est de même de Martin Fayulu, président de l'ECIDE qui « félicite les Léopards pour la victoire arrachée contre l'Egypte et pour la qualification aux quarts de finale de la CAN ».