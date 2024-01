Congo-Brazzaville: Inclusion financière - La plateforme AFBDS prône une harmonisation entre les banques traditionnelles et les Fintechs

Le premier sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation (AFBDS) dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) a baissé son rideau, le 26 janvier, à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, sur une note de satisfaction. Les participants ont appelé les autorités monétaires à mieux réguler le monde de la finance, en harmonisant les rapports entre les banques et les Fintechs.

Le sommet AFBDS entend réaffirmer le rôle clé de la digitalisation du secteur bancaire dans l'accompagnement de la transformation des économies et systèmes financiers au sein de la Cémac. L'événement vise, selon la commissaire, Judicaëlle Okemba, à créer des synergies entre les six pays de cette sous-région, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad; à partager les expériences et à réfléchir à la modernisation de l'infrastructure bancaire pour renforcer l'intégration.

L'objectif a été atteint étant donné la qualité des panels aussi bien au niveau des banques que des sociétés de téléphonie mobile et du secteur, a assuré la promotrice du sommet AFBDS. L'ambition est de faire de Brazzaville le hub de la finance digitale en Afrique centrale, puisque la prochaine édition du sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation mobilisera de nouveaux partenaires.

« La plateforme va plancher ultérieurement sur le choix de la ville devant abriter la deuxième édition et le calendrier du futur rendez-vous. Mais je peux vous rassurer que la zone Cémac est notre cible et on espère que la prochaine édition sera plus grande avec l'élargissement à de nouveaux partenaires. Notre ambition de la promotrice est de contribuer au rayonnement du Congo et du reste de la sous-région, ainsi que l'harmonisation du secteur bancaire », a martelé Judicaëlle Okemba, par ailleurs présidente directrice générale de Pami Partners, société de conseil en finances et en partenariat.

L'activité a réuni des acteurs-clés de l'écosystème bancaire, de la finance et des communications électroniques de la sous-région autour du thème « La digitalisation du secteur bancaire et financier, un vecteur de croissance et d'intégration de la zone Cémac ». Initiée par Pami Partners, avec le soutien du groupe de presse IC Publications et de l'agence de relations publiques Maap, cette conférence a mis sous le feu de projecteurs les progrès technologiques et leur impact dans le domaine de la finance et la problématique de l'inclusion financière.

Les participants ont abordé durant les deux jours, les 25 et 26 janvier, des thématiques sur « Fintech et conformité financière » ; « L'innovation technologique » ; « Les défis de l'écosystème bancaire et financier dans la Cémac » ; « L'inclusion financière » ; « La digitalisation des paiements » ; « La sécurisation de la digitalisation financière et bancaire » ; et « Le rôle des femmes dans le développement de la Fintech ».