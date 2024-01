Congo-Brazzaville: Education - Plus de cent écoles impactées par les inondations

Au nombre des 171 établissements scolaires touchés par des inondations, il y en a qui ont fermé leurs portes tandis que d'autres se sont complètement effondrés. Les élèves, notamment ceux qui préparent les examens d'Etat, ont les yeux rivés sur le gouvernement qui vient d'engager la réponse humanitaire d'urgence.

Le rapport d'évaluation rapide des inondations dressé par le gouvernement et les agences du système des Nations unies souligne que la situation humanitaire concerne aussi le secteur de l'éducation. 171 écoles sont impactées. Certains élèves et enseignants se sont déplacés pour se mettre à l'abri des inondations dans d'autres localités. « 43 883 personnes (élèves et enseignants) sont dans le besoin s'agissant des fournitures scolaires et matériels pédagogiques », souligne le rapport.

Face aux partenaires qui accompagnent le gouvernement dans sa réponse humanitaire d'urgence, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a indiqué que les dispositions sont prises pour assurer la continuité pédagogique. « Dans l'immédiat, pour sauver l'année scolaire, les fascicules et d'autres kits scolaires pour les apprentissages seront produits en faveur notamment des élèves en classe d'examen qui sont dans les zones inondées », a-t-il fait savoir. Il a précisé que le calendrier scolaire ne sera pas modifié et que les élèves vivant dans les zones inondées n'auront pas de congés. La réhabilitation des établissements scolaires est inscrite dans la réponse humanitaire du gouvernement, a-t-il poursuivi.

Il convient de rappeler que dans les neuf départements touchés par les inondations, 1 790 968 personnes sont affectées et 525 456 d'entre elles doivent bénéficier d'une prise en charge humanitaire d'urgence qui a été lancée dans la capitale, le 28 janvier. Brazzaville (38 614 personnes dans le besoin) ; Cuvette (31 593 personnes dans le besoin); Kouilou (4 536 personnes dans le besoin) ; Likouala (348 212 personnes dans le besoin) ; Niari (426 personnes dans le besoin) ; Plateaux (58 986 personnes dans le besoin) ; Pointe-Noire (20 921 personnes dans le besoin) ; Pool (16 235 personnes dans le besoin) ; Sangha (5 933 personnes dans le besoin).

Au moment où se clôturent, à Brazzaville, les états généraux de l'éducation, les solutions novatrices devraient y découler pour toujours assurer la continuité pédagogique dans les localités en proie aux inondations à chaque saison de pluie.