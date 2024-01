Congo-Brazzaville: Ouenzé 3 - Environ 1000 jeunes à accompagner en 2024

Le député de la troisième circonscription électorale de Ouenzé, Jules Junior Romarick Oyo Embounou dit Romi Oyo, a annoncé, le 27 janvier à Brazzaville, au cours de la restitution des conclusions de la 4e session ordinaire (budgétaire) de l'Assemblée nationale, qu'il accompagnera cette année 1000 jeunes des quartiers 56 et 57.

L'initiative sera pilotée par les organisations non gouvernementales Agir pour les jeunes et Harris Oyo Fondation ainsi que leurs partenaires. Elle consistera, entre autres, à encadrer les élèves en classe d'examen, sensibiliser les jeunes en situation de décrochage scolaire, soutenir ceux qui voudront apprendre un métier. « Je voudrais vous annoncer officiellement que 1000 jeunes de Ouenzé 3 seront accompagnés en 2024 par le député Romi Oyo. C'est en ma qualité de fils de Ouenzé 3, votre fils, votre frère, que je donnerai moi aussi ma modeste contribution dans l'exécution de ce vaste programme qui va débuter avant la fin de ce mois de janvier », a-t-il assuré.

S'agissant de la restitution des travaux de la 4e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale, le député s'est appesanti sur l'emploi et la formation des jeunes pour une année dédiée à la jeunesse. Selon lui, la loi de finances 2024 prévoit le recrutement de milliers des jeunes au niveau des départements ministériels. Ainsi, à l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, 2350 postes sont ouverts ; à l'enseignement technique et professionnel, 800 ; santé et population 1750 ; affaires sociales et action humanitaire, 200 ; agriculture, élevage et pêche, 200 ; économie forestière, 30; affaires foncières et domaine public, 50 ; sports et éducation physique, 450 ; jeunesse, 200 ; développement industriel et promotion du secteur privé, 40 ; hydrocarbures, 50 ; écoles de formation avec admission sur concours, 580 places.

« En cette année 2024, décrétée année de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, j'estime important que nous puissions saisir les opportunités d'emplois qui se présentent à tous les Congolais. En effet, rien que pour cette année 2024, plus de 3000 postes de travail attendent les jeunes du Congo dans les administrations publiques, en dehors de ceux proposés par les sociétés privées », a expliqué Romi Oyo. Il a précisé que c'est aux parlementaires de proposer des lois devant faciliter la création des entreprises, surtout pour les jeunes qui se lancent pour la première fois dans les affaires.

Il est, cependant, conscient du rôle que les députés doivent jouer pour permettre aux jeunes entrepreneurs de ne pas ployer sous le poids parfois exagéré des taxes incessantes à payer. « Je suis de ceux qui pensent que les impôts doivent également concourir au développement des entreprises. En effet, si les entreprises des jeunes congolais commencent à fermer, comment feront-ils pour continuer à payer les impôts, où trouveront-ils les ressources pour faire face aux taxes... », s'est-il interrogé.

Il estime que pour résoudre progressivement la question du chômage des jeunes, il faut continuer à créer des emplois dans l'administration publique tout en facilitant davantage la promotion et surtout le développement des petites et moyennes entreprises nationales. Ceci à quelques six ans de la phase active de la Zone de libre échange continentale africaine.

Le rapporteur de la Commission environnement, sécurité alimentaire et développement durable a, par ailleurs, fait le point de quelques activités qu'il a réalisées dans le cadre de Harris Oyo Fondation et Agir pour les jeunes. Il s'agit, entre autres, de l'octroi des bourses d'études aux jeunes ; de la réhabilitation des salles de classe, de la dotation de l'école Saboukoulou en tables-bancs ; de l'accompagnement des habitants dans l'obtention de la carte nationale d'identité ; de la célébration des fêtes de fin d'année avec les mandants.