Afrique: CAN séniors hommes de handball - L'Egypte conserve son titre, le Congo se prépare pour 2026

La 26e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) séniors hommes de handball a livré son verdict le 27 janvier au Caire, en Egypte. Le pays hôte et tenant du titre a confirmé son leadership sur la scène continentale en battant, en finale, l'Algérie 29-21. Le Congo s'est contenté de la 13e place.

Double tenante du titre, l'Egypte s'offre sa neuvième couronne continentale face à l'Algérie (29-21). Une victoire également synonyme de qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les Congolais, pour leur part, ont payé cash leur préparation à demi-teinte. Absent lors de la dernière édition de la CAN, le Congo n'a pas vraiment réussi son retour sur la scène continentale alors qu'en 2020, il avait remporté la Coupe du président et avait battu le Cameroun et la Guinée. Pour cette édition, il a terminé 13e au classement général après avoir perdu face au Cameroun, à l'Egypte, à la Guinée et au Nigeria avant de gagner les matches contre la Zambie et le Rwanda.

Le sélectionneur national du Congo, Younes Tatby, a rappelé que l'équipe qu'il a conduite en Egypte n'a pas vraiment démérité puisque la préparation n'était pas bonne. Il a également signifié que l'objectif principal était de la relancer en permettant aux jeunes de s'adapter aux péripéties du haut niveau. Avec une équipe fortement rajeunie, le Congo souhaite frapper fort lors de la 27e édition de la CAN séniors hommes prévue en 2026 à Kigali, au Rwanda.

Les joueurs, pour leur part, ont reconnu leurs difficultés au début de la compétition avant de prendre la température et imprimer leur rythme. « Nous n'avons pas eu la possibilité de bien nous préparer et corriger certaines lacunes avant la compétition. Il n'y avait pas de match amical pendant la préparation. Vous allez constater que nous évoluons crescendo durant la compétition. Nous nous adaptons au fil de matches et améliorons nos prestations. Nous sommes fiers de porter le maillot de l'équipe nationale », a déclaré le capitaine, Clautere Taty.

Les Algériens, comme les Egyptiens, qui n'avaient pas encore perdu la moindre rencontre dans cette édition de la CAN 2024 (un sans-faute en phase de poules et un chemin sans embûches jusqu'à la finale), joueront leur qualification olympique. La troisieme place a été occupée par la Tunisie, qui a battu le Cap-Vert. La Guinée a terminé à la 5e place après avoir pris le dessus sur la République démocratique du Congo.