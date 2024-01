Afrique: CAN2023/Hugo Broos (Coach Afrique du sud) - « C'est possible de battre le Maroc »

En conférence de presse d'avant - match des huitièmes de finale face au Maroc, Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud a insinué qu'il n'a pas peur du 4e du mondial du Qatar.

« Sois tu gagnes, sois tu es éliminé. Le Maroc est l'équipe numéro un en Afrique. Ils ont fait une coupe du monde fantastique. Mais cette CAN est pleine de surprise. Des grosses équipes sont déjà à la maison. Mais on les a battu en juin donc on peut le faire », a fait savoir le coach belge.

Et d'ajouter : « Notre premier match contre le Maroc, on n'était pas prêt on était en reconstruction. Mais maintenant, j'ai l'équipe que je veux. On n'a a pas 70% de l'équipe qui a perdu au Maroc. C'est possible de battre le Maroc. Comparer notre défaite ça n'aurait pas de sens notre équipe a changé. Mais on les a battu en juin nous».

À propos de l'absence de Sofiane Boufal, le sélectionneur des Bafana Bafana pense que :

« Tout est possible en football. L'absence de Boufal? Ils ont des grands joueurs qui jouent dans des gros clubs en Europe. Mais ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs joueurs et la meilleure équipe que vous gagnez à chaque fois», a t-il expliqué.

Hugo Bross a de grandes ambitions dans cette compétition avec son équipe, lui qui a déjà remporté la CAN avec le Cameroun en 2017.

«On est face à un match très important. Si on gagne demain, on peut peut être aller au bout. C'est surtout important pour le foot sud africain. On peut changer notre histoire demain. Et les joueurs voudront se sublimer pour s'envoler vers l'Europe », conclu t-il.