Afrique: CAN 2023 - Cap-Vert vs Mauritanie, le choc des teigneux !

Avant Sénégal - Côte d'Ivoire, le premier match des huitièmes de finale de la CAN 2023 de ce lundi opposera le Cap-Vert à la Mauritanie. Un face à face entre deux équipes considérées comme des outsiders mais qui se laissent pas faire.

Peu sont ceux qui ont misé sur le Cap-Vert que le tirage au sort de la CAN a mis dans le groupe B, composé également du Ghana, du Mozambique et de l'Egypte. Mais les Requins bleus ont surpris tout le monde en damant le pion aux deux grands de leur poule.

Après avoir battu le Ghana d'entrée (2-1), le Cap-Vert a ensuite corrigé le Mozambique (3-0) et obtenu sa qualification. Mais comme si cela ne lui suffisait pas, il a, pour finir, accroché l'Egypte (2-2) pour finir premier de son groupe avec 7 point, loin devant les Pharaons qui n'ont obtenu que 3 points et les Ghanéens et Mozambicains qui ont été éliminés avec 2 points chacun. La preuve que ce pays n'est pas venu à la CAN 2023 pour plaisanter.

En effet, la qualification du Cap-Vert pour les huitièmes n'est pas forcément une surprise pour les observateurs du football africain. Déjà en 2013, ce pays avait atteint les quarts de finale. Idem lors de la CAN 2021 au Cameroun où on les a vus en huitièmes, étape où ils ont perdu contre le Sénégal, futur champion. Sur le papier, les Requins Bleus auront la 8e de finale de ce lundi à leur portée. Contre la Mauritanie, ils voudront faire parler leur statut et cela ne devrait pas poser de problème au vu de ce qu'ils ont démontré en phase de poule.

Mais attention, les Mourabitounes ne se laisseront pas faire, et c'est certain. Surprise de ces huitièmes de finale, la Mauritanie, bien que difficilement battue par le Burkina Faso (1-0) et l'Angola (3-2), a réussi l'exploit d'éliminer l'Algérie en la battant (1-0) et de prendre les trois points qui lui ont permis d'obtenir son ticket pour le tour suivant. Après cette première victoire en trois participations à la Coupe d'Afrique de nations, le pays compte aller plus loin.

« L'objectif est de rester humble et de faire en sorte d'aller le plus loin possible, de passer cette phase à élimination directe, d'entrer dans l'histoire et d'apporter de la joie au peuple mauritanien », a fait savoir Amir Abdou, le sélectionneur des Mourabitounes.

Mais y arriver passera pas une victoire contre le Cap-Vert, jusqu'ici invaincu. Et la tâche sera difficile, mais pas impossible pour les hommes d'Amir Abdou qui ont démontré contre l'Algérie qu'ils sont capables de faire face à l'adversité.

Cap-Vert vs Mauritanie, c'est à partir de 17h au Félicia.