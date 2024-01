Afrique: CAN2023/Regragui ( Coach Maroc) - « On est prêt pour l'Afrique du sud »

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc a estimé en conférence de presse d'avant - match des huitièmes de finale face à l'Afrique du sud, prévu, demain à Saint Pedro que son équipe est prête pour en découdre avec les Bafana Bafana pour une place en quart de finale de la CAN2023.

« On a du respect pour l'Afrique du sud C'est la seule équipe qui nous a battu depuis le Mondial. On se dit pas qu'on est dans une position favorable. On vient avec beaucoup d'humilité. Ils vont nous poser des problèmes. Mais on a de la confiance. Il va falloir être concentré et bien débuter le match. On devra être à notre meilleur niveau. On est prêt, ceux qui rentrent et jouent feront le travail. »», a indiqué le coach des lions de l'Atlas et d'ajouter :

« On est une équipe qui défend très bien comme les grandes équipes. Il va falloir l'accepter. Ce qui m'importe, c'est mon équipe. Savoir mieux gérer nos matches, gagner plus de duels. On est préparé à jouer plus de 90 minutes. On pense à tous les scénarios», fait savoir le sélectionneur marocain.

En outre, Regragui a beaucoup de respect pour cette équipe de l'Afrique du sud.

« L'Afrique du Sud a des certitudes car ils ont sept joueurs dans le même club ( ndlr ; Mamelodi Sundowns). Ils ont un club fort sur le continent, habitué aux conditions africaines. C'est sa la force de cette équipe. Ils savent jouer ensemble».

«Boufal est forfait, Ziyech est incertain»

Walid Regragui a révélé que Sofiane Boufal, blessé, est forfait jusqu'à la fin du tournoi, alors qu'il espère récupérer Ziyech pour le match de demain face aux Bafana Bafana.

« Boufal est forfait. Sa CAN est terminée. C'est une blessure musculaire. Sauf miracle, il ne sera plus disponible. Pour Ziyech, s'il faut prendre un risque on le fera. C'est manquer de respect à l'AFS de dire qu'on peut se passer de Ziyech pour un 8es.

En tous cas, on travaille avec le staff médical pour que Hakim Ziyech soit prêt pour demain. On prendra la décision peut-être quelques minutes avant le match», explique le coach marocain.

« Ce qu'on fait c'est bien »

Walid Regragui ne veut pas trop s'étaler sur l'élimination des équipes nord - Africaines de la CAN2023.

«L'Egypte ? Je ne veux pas de clivage avec le délire équipe maghrébine. La réalité c'est que c'est difficile pour les équipes d'Afrique du Nord dans cette CAN. Ils sont tous éliminés sauf la Mauritanie et nous. Ca veut dire que ce qu'on fait c'est bien».

« On est en mission, on ne veut pas perdre du temps avec des polémiques »

Enfin, Walid Regragui est revenu sur sa dernière suspension de la part de la CAF, après l'incident avec le joueur Congolais, Chancel Mbenba et a tenu aussi à faire une mise au point sur tout ce qu'à a été dit dernièrement sur l'équipe du Maroc.

«On est en mission on veut pas perdre de temps avec les polémiques. On est 4e Mondial. Ça parle d'arrangement des horaires alors qu'on joue à 14h, on a eu une grosse suspension alors que sois disant on est protégé. On a eu un penalty contre nous puis il y a la polémique Ounahi etc.

D'ailleurs la raison de la première suspension, pour éviter les suppositions, c'était « pourquoi tu as retenu le bras du joueur en disant regarde moi ». Pour ça j'ai pris quatre matches, et heureusement la commission d'appel a décidé que c'était possible pour un coach d'interpeller un autre joueur. Mais je m'en excuse, je n'aurai pas du tout faire ça. Mais quatre matches pour le coach du Maroc c'était trop gros. Rien ne nous perturbera. On veut jouer pour le Maroc et on veut gagner la CAN».