Afrique: CAN 2023 / Théo Bongonda - « J'espère que nous irons le plus loin possible »

Au bout du suspense et d'une interminable séance de tirs au but, la RD Congo a éliminé l'Égypte (1-1 a.p., 8-7 t.a.b.) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, samedi, à San Pedro. En zone mixte dans des propos recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports, l'ailier gauche congolais, Théo Bongonda a livré ses impressions d'après match.

« On s'est battus, on a montré que nous étions soudés dans un match très difficile. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous avons rendu la nation fière. Et nous essayons de continuer comme ça. Nous savions que nous jouions contre une très bonne équipe, mais nous ne nous sommes pas concentrés là-dessus. Nous étions fixés sur notre objectif et rendre fier notre nation », a-t-il confié.

La tâche était difficile pour Théo Bongonda et ses coéquipiers, mais ils ont su faire la différence lors de la séance de tirs au but.

« Le maître mot de notre entraîneur pour les tirs au but était de jouer sans complexe car il savait que nous avions des qualités, et je pense que nous l'avons démontré dans un match très difficile. J'espère que nous irons le plus loin possible. Nous allons poursuivre notre engagement envers notre peuple et notre pays en continuant à donner ce que nous avons », ajoute-t-il.

En rappel, la RDC affrontera le Syli national de la Guinée, vainqueur de la Guinée équatoriale (1-0), le vendredi 2 février prochain à 20 heures en quarts de finale.