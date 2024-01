Madagascar: Habibo ou la frustration d'enfants d'auxiliaires

Le consommateur habitué des supermarchés est déjà au courant, il ne trouvera pas les produits Star dans les enseignes U du pays. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi les boissons gazeuses (bières et sodas) ainsi que les eaux minérales, bien connues du public, font- elles l'objet d'impasse de la part d'une enseigne qui a 9 établissements de grande affluence dans les grandes villes ? La rupture semble être consommée entre la Star et le groupe Habibo, si la première fait partie depuis des dizaines d'années du paysage industriel malgache, le second par contre, est un nouveau venu qui tient à jouer des coudes pour avoir une place importante dans le secteur industriel et commercial du pays.

Castel, un grand groupe familial français, prend possession en 2003 de la Brasserie STAR Madagascar puis de la Nouvelle Brasserie de Madagascar (avec la marque Skol). Ce rachat fait partie d'une stratégie de déploiement du groupe en Afrique au début; en Afrique francophone puis sur une grande partie du continent par la suite. Tant et si bien qu'en 2019, le groupe revendique en 2019 un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars en 2019. En même temps, Castel embouteille dans son espace les produits de Coca Cola et Orangina et devient ainsi un partenaire important du géant américain avec 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le continent tandis que Castel fait 10 milliards de dollars. Mais ce rapport de forces commençait à gêner aux entournures les deux partenaires et présageait un clash. Aussi, l'ancien petit négociant en vin régional français a décidé de produire lui-même ses boissons gazeuses, entamant ainsi un divorce à l'échelle du continent avec le géant d'Atlanta. Ainsi sont nés en Afrique les « World Cola surtout et puis les autres sodas africanisés ».

%

Mais au-delà de ce combat âpre qui se livre entre les deux belligérants, que semble livrer un présomptueux face à un devenu ogre, on peut lire une trame historique. Longtemps les colons (La Rochefortaise, anciennement la STAR) à Madagascar ont tenu les rênes de l'économie malgache et avaient comme auxiliaires des Indo Pakistanais). Habibo, fondé par un descendant de Karmaly une grande famille d'Antsirabe, ne serait-il pas l'illustration de cette génération ayant suivi des études supérieures dans des grandes écoles ou universités et qui veulent effacer cette frustration d'avoir été des éternels auxiliaires ?