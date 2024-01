Tunisie: Elections locales (Tunis II-La Marsa-Remila) - Le candidat Mahmoud Debbech poursuit sa campagne

Tunis — Le candidat au deuxième tour des élections locales (circonscription de Remila/conseil local de la Marsa), Mahmoud Debbech, a choisi d'installer une "tente" pour y présenter son programme électoral.

Au premier tour, Mahmoud Debbech a obtenu 32,44 % des voix (109).

Dans une déclaration à l'agence TAP, le candidat a fait savoir que son programme électoral s'articule autour d'un certain nombre de points clés : améliorer les infrastructures, s'assurer de la propreté de la région, lutter contre la prolifération des chiens errants, faire bon usage des espaces verts et créer des terrains de sport pour les enfants et les jeunes.

Le programme du candidat comprend également la recherche d'une solution définitive pour les jeunes chômeurs, l'impulsion du développement de la région et l'amélioration des services de transport public.

Le candidat a déclaré qu'il poursuivra sa campagne à travers le contact direct avec les électeurs dans les quatre coins de la région et la distribution des dépliants expliquant les points contenus dans son programme électoral.

La délégation de La Marsa comprend dix Imadas, à savoir La Marsa Marine, La Marsa Ville, Marsa Jardins, Marsa Erryadh, Remila, Marsa Parc, Gammarth supérieur, Gammarth, Sidi Daoud et Bhar Lazreg.

Trois Imadas sont concernés par le deuxième tour des élections locales, à savoir Marsa Erryadh, Bhar Lazreg et Remila.

Les habitants de la délégation de La Marsa misent gros sur ces élections pour résoudre un certain nombre de questions épineuses et urgentes, y compris la vétusté du réseau routier, la médiocrité des services publics de transport et de santé ainsi que du réseau d'assainissement.