Tunisie: 2e tour | Elections locales - Les candidats déroulent leurs programmes dans leurs régions respectives

La campagne des candidats au second tour des élections locales prévu le 4 février s'est poursuivie hier dans les différents gouvernorats et régions du pays, avec au programme notamment des rencontres avec les citoyens et des meetings dans les arrondissements concernés.

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, les candidats ont mis en avant les changements et évolutions qu'ils comptent apporter dans les domaines de la santé et de l'éducation, de l'exploitation des domaines de l'Etat pour la réalisation d'un centre de loisirs au profit des familles et la création d'un nouveau bureau de poste dans la région. Ils ont également exprimé leur intention d'oeuvrer à assurer un approvisionnement régulier en fourrage pour les agriculteurs ainsi qu'une meilleure gestion des ressources hydriques.

Dans la région de Médenine, les candidats des conseils locaux ont promis de répondre aux revendications des citoyens de la région, à savoir l'achèvement des projets en suspens, la création de sources de revenus pour les familles nécessiteuses et la promotion de la situation de la femme rurale, en plus de la généralisation de l'éclairage public.

A Nabeul, les candidats en lice pour le second tour ont axé leurs programmes électoraux sur l'impératif de promouvoir le secteur de l'éducation dans la région par l'aménagement des établissements scolaires. Il s'agit également de promouvoir les prestations médicales, en favorisant l'installation de médecins spécialistes dans les zones rurales, avec l'amélioration des services de transport public et la création d'une station d'épuration moderne.

%

A Kasserine, la régularisation de la situation foncière des terres collectives, le raccordement des écoles aux réseaux d'eau potable, le rapprochement des services administratifs des citoyens, le soutien financier à fournir aux familles nécessiteuses et à la réhabilitation et l'entretien des routes régionales constituent les principaux thèmes évoqués par les candidats.

A Jendouba, les candidats ont promis de promouvoir l'industrie de transformation des produits agricoles dans leurs régions et à développer les services sociaux, culturels et de santé.

Pour ce qui concerne les candidats en lice dans les différents arrondissements de Siliana, ils ont mis l'accent sur le soutien des catégories à faible revenu, le renforcement du secteur agricole et la promotion des activités des clubs sportifs de la région. Ils promettent également d'oeuvrer à mettre fin aux coupures d'eau et à développer le tourisme écologique dans leurs localités.

S'agissant des programmes électoraux des candidats en lice au Kef, ils sont axés sur la réactivation des structures de vulgarisation agricoles, la lutte contre l'errosion, la résolution des problèmes des périmètres irrigués et l'exploitation de l'espace forestier pour la création de nouvelles activités lucratives aux habitants de la région. Des candidats ont promis d'oeuvrer, en outre, à assurer l'indépendance financière des conseils locaux et à bien définir leurs prérogatives.

A Mahdia, les candidats ont exprimé l'intention de favoriser le développement agricole de manière à absorber le chômage et ce, en tirant profit des avantages offerts par le code d'investissement. Il s'agit également de favoriser l'exploitation par les agriculteurs des nappes phréatiques et profondes et de développer les activités des associations d'intérêt collectif. Autres volet présenté : l'autonomisation économique des femmes.