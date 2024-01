Afrique: Kasserine-Elections locales - Les deux candidats à Khamouda-Sud s'engagent au soutien des jeunes pour lancer leurs propres projets

KASSERINE — Les deux candidats de la localité de Khamouda-sud dans le délégation de Foussena (gouvernorat de Kasserine), Mohamed El Ayech et Imed Ferchichi, sont en lice pour le second tour des élections locales. Ils ont remporté le premier tour, respectivement, avec 199 voix et 196 voix.

Parmi les priorités du canidiat Mohamed El Ayech, figurent notamment l'asphaltage de la route principale de la localité de Khamouda-El Bnena ainsi que des pistes rurales, l'approvisionnement en eau potable, la création de sociétés communautaires et le renforcement du financement des microprojets par la Banque Tunisienne de Solidarité.

Pour sa part, le canidiat Imed Ferchichi promet d'encourager les jeunes à lancer leurs propres projets, améliorer l'infrastructure et assurer l'accès aux services de proximité et le raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable.

Le second tour des élections locales dans la délégation de Foussena est disputé par dix candidats qui représentent les imadas d'El Haza, Ertibet, Foussena, Khamouda-sud et Khamouda-nord.