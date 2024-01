Maroc: L'Espagne et le Maroc ont jeté les bases d'un partenariat économique 'fructueux' (président du Patronat catalan)

Barcelone — L'Espagne et le Maroc, deux pays "amis et voisins qui partagent des intérêts communs", ont réussi à jeter les bases d'un partenariat économique "fructueux", pour promouvoir le progrès et la prospérité dans les deux pays, a indiqué, lundi à Barcelone, Josep Sánchez Llibre, président de la confédération Promotion du Travail National, la principale organisation patronale de Catalogne.

"Le Maroc est un pays stratégique et important pour les entreprises espagnoles et catalanes souhaitant développer leurs activités et explorer de nouveaux marchés", a souligné M. Llibre, lors d'une rencontre d'affaires de haut niveau, placée sous le thème "Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés".

"Les relations historiques entre les deux pays et le climat d'investissement favorable ouvrent la voie à l'installation de davantage d'entreprises catalanes au Maroc, un pays ouvert aux investisseurs et qui draine de plus en plus les grandes sociétés internationales", a-t-il dit, précisant qu'environ 1.600 entreprises catalanes ont exporté leurs produits vers le Royaume en 2022, soit une hausse de 10% par rapport à 2021 pour atteindre 1.973 millions de euros.

Cette croissance "n'est que le début d'un processus visant à développer davantage les relations commerciales avec un pays ami, qui se développe de manière continue et offre d'énormes opportunités d'investissement dans les secteurs traditionnels et émergents", a fait noter le président de l'organisation patronale catalane, faisant part de la volonté et de la détermination de cette confédération de près de 270.000 entreprises s'activant dans 100 secteurs d'activités de faire progresser les échanges commerciaux entre les deux parties.

"Nos relations commerciales sont en constante croissance et nous oeuvrerons sans relâche pour les développer davantage avec des actions concrètes dans l'avenir", a-t-il assuré.

Une importante délégation, conduite par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, participe activement à cette rencontre d'affaires de haut niveau, destinée à promouvoir les atouts du Royaume et explorer les opportunités d'investissement des entreprises espagnoles au Maroc.

Organisée par la Confédération de Promotion de l'Emploi national et le Conseil Economique Maroc - Espagne (CEMAES), cette rencontre vient renforcer davantage la dynamique des actions menées pour consolider les relations économiques entre les deux pays, avec un accent particulier sur l'investissement.

Ce forum connait la participation notamment, du directeur général de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, des co-présidents du Conseil Économique Maroc-Espagne, Adil Rais et Clemente Gonzales Soler, de l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, ainsi que de plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.