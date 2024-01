Maroc: Le CESE accueille le Président du CESEC du Mali lors de la 154e session ordinaire de son Assemblée générale

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a accueilli, lors de la 154e session ordinaire de son Assemblée générale tenue le 25 janvier, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) du Mali, Yacouba Katile.

Présidée par le président du CESE, Ahmed Reda Chami, cette session s'est déroulée en présence de M. Katile qui conduisait une délégation en visite de travail au Maroc du 23 au 26 janvier 2024, indique le CESE dans un communiqué.

Intervenant à cette occasion, M. Katile a souligné que "cette visite vise à examiner les principaux jalons et les accumulations positives qui ont distingué la coopération entre les deux institutions", rapporte la même source.

Et d'ajouter : "Elle a également pour objectif de consolider la coopération et de partager les expériences et les meilleures pratiques dans divers domaines d'intérêt commun".

En ce qui concerne la coopération multilatérale, M. Katile a salué la présidence du Conseil économique, social et environnemental marocain de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA) et les efforts déployés pour renforcer la présence des conseils africains dans les manifestations internationales et les débats de haut niveau autour de la problématique du changement climatique.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a examiné divers points, notamment l'adoption du projet de plan d'action annuel pour 2024 en matière d'auto-saisine, conformément au nouveau mécanisme et aux critères récemment adoptés, fait savoir le communiqué.