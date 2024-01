Afrique du Nord: Le Maroc prend part au Saudi Franchise Expo 2024 à Riyad

Saudi Franchise Expo 2024 (SFL-2024), le plus grand événement du Royaume et du Golfe, se tiend du 28 au 31 janvier à Riyad, avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc. La Fédération Marocaine de la Franchise (FMF) prend part avec un pavillon important à ce salon, qui est devenu la plateforme commerciale la plus importante pour se développer localement, régionalement et mondialement.

L'exposition offre aux entrepreneurs et investisseurs marocains l'opportunité de partager avec les sociétés exposantes locales et internationales accordant des droits de franchise commerciale. Ils participeront également aux programmes de l'exposition, qui comprennent des séminaires, des ateliers destinés à soutenir les investisseurs dans le domaine des franchises commerciales.

Il convient de noter que la Fédération marocaine de la franchise, créée en 2006, regroupe les plus grandes enseignes au niveau international. Il existe plus de 100 grands groupes à travers le Royaume représentant le secteur de la vente au détail et de la restauration. Depuis avril 2020, la FMF est devenue membre de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

D'un autre côté, le secteur saoudien de la franchise est devenu l'un des secteurs non pétroliers à la croissance la plus rapide du Royaume, avec un taux pouvant atteindre 27 % par an.