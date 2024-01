Ethiopie: Le complexe médiatique moderne construit par l'agence des nouvelles Ethiopienne sera inauguré demain

<strong>Addis Abeba, le — : - La plus ancienne agence de nouvelles éthiopienne inaugurera demain le complexe médiatique moderne en présence de hauts responsables gouvernementaux.

Le complexe médiatique est équipé d'une technologie médiatique de pointe et dispose de trois studios de télévision et de quatre studios de radio ultramodernes, plusieurs salles à usage de bureau, des salles de réunion, une bibliothèque, un centre de loisirs et un gymnase moderne.

L'agence qui a franchi 80 ans depuis sa création, fournit un accès à l'actualité et aux informations liées à l'actualité pour accomplir sa mission de création d'un consensus national et de construction de l'image du pays.

Ainsi, elle continue d'être une source fiable d'informations en langues amharique, afan, oromo et tigrinya, y compris le somali et l'afar, qu'elle vient de lancer récemment en ouvrant 38 succursales à travers le pays.

En outre, elle rend également l'image et la réalité de l'Éthiopie accessibles au monde en anglais, arabe et français s'efforçant de réaliser sa vision de devenir une source d'information modèle, fiable et influente en Afrique d'ici 2022.

Elle se prépare à ouvrir des succursales au Kenya et à Djibouti pour étendre sa distribution et sa portée en Afrique de l'Est.

Il convient de rappeler que l'ENA a été créée en 1934 en tant que département relevant du bureau des journaux et de la publicité, qui s'appelait alors ministère de l'Écriture.

L'agence de nouvelles éthiopienne (ENA) tire son nom et son statut de service de presse du premier décret de création publié en 1960.

Par le décret n° 1115/2011, il s'est vu confier la mission de créer un consensus national et de construire l'image du pays en étant la principale source d'information dans le pays et à l'étranger.

Il est évident que l'ENA a poursuivi son parcours en laissant sa marque sur les réalisations politiques, sociales et économiques du pays au cours de son long mandat.

L'agence vise à entrer dans une nouvelle phase d'élévation, fournissant rapidement et avec qualité au public des informations et des reportages et des programmes axés sur le bénéfice de l'Éthiopie et de sa population.