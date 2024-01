Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal en quête d'une première victoire contre la Côte d'Ivoire en phase finale

Yamoussoukro — L'équipe nationale du Sénégal va tenter, lundi, de décrocher sa première victoire contre la Cote d'ivoire, ce lundi à Yamoussoukro, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce duel étant leur troisième confrontation en phase finale de la compétition africaine depuis la première rencontre opposant ces deux équipes, en 1965 à l'édition de Tunis (Tunisie).

Les deux premières rencontres ont tourné en faveur des Ivoiriens. Les Sénégalais vont donc tenter de décrocher une première victoire en phase finale de CAN contre les Eléphants, ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

La première rencontre entre les Lions du Sénégal et les Eléphants de la Côte d'Ivoire, en CAN remonte au 21 novembre 1965 en Tunisie. La Côte d'Ivoire avait remporté, ce match sur le score de 1-0, pour le compte de la troisième place.

Vingt-et-un an plus tard, les deux équipes vont, pour leur deuxième rencontre en phase finale de CAN, s'affronter en Egypte. Les Ivoiriens vont éliminer les Sénégalais en phase de poule, sur le même score (1-0).

Les champions d'Afrique en titre et le pays hôte de la 34e édition de la CAN, vont se retrouver 38 ans après pour leur troisième opposition dans la plus prestigieuse compétition africaine.

%

Une domination ivoirienne

Les deux nations se sont mesurées à 24 reprises. Les statistiques de ces rencontres sont largement en faveur des ivoiriens qui ont pris le dessus sur les Sénégalais à 15 reprises contre six. Trois de ces rencontres se sont terminées sur des scores nuls.

Le tout premier match entre les deux pays s'est joué, le 29 décembre 1961, lors des éliminatoires de la Coupe Nkrumah. Le match s'est terminé sur un score nul (1-1).

Les deux équipes ont joué leur premier match amical, le 11 janvier 1970. Les Eléphants avaient gagné, 2-0. Sur les huit autres rencontres amicales disputées par la suite entre le 18 octobre 1970 et 15 août 2006, le Sénégal avait pris le dessus à quatre reprises contre quatre pour la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal de la CAN 2013. Les Eléphants s'étaient imposés, sur le score de 4-2 à l'aller à Abidjan, le 8 septembre 2012 puis 2-0 au match retour à Dakar, le 13 octobre.

Les Lions vont à nouveau subir un revers (3-1) lors des éliminatoires aller du mondial 2014, le 12 octobre 2013 à Abidjan. Le 16 novembre de la même année, les deux équipes concèdent le troisième match nul (1-1), de leur histoire à Casablanca.

Les autres matchs ont concernés les tournois de la FIFA de 1975 et d'Abidjan de 1984 et le tournoi de la CEDEAO de 1985, de la quatrième édition des Jeux africains de Nairobi de 1987, entre autres.