Sénégal: FADP - 65 stagiaires bénéficiaires reçoivent leurs attestations

Dakar 29 jan ( APS) - Quelque 65 stagiaires bénéficiaires du Fonds d'appui et de développement de la presse ( FADP) , ont reçu, leurs attestations samedi après 9 et 10 mois de formations au Centre d'études des sciences et techniques de l'information ( CESTI), a constaté l'APS.

»Au total ils sont 65 stagiaires dont 29 journalistes, 18 techniciens et 18 formés dans le photojournalisme », a précisé, le directeur du CESTI, Mamadou Ndiaye

Les récipiendaires concernent notamment les stagiaires des promotions 2019- 2020- 2021 et 2022 du Fonds d'appui et de développement de la presse », une initiative du ministère de la Communication permettant de renforcer les capacités techniques et professionnelles des journalistes en activité, a-t-il rappelé.

Le directeur du CESTI s'est aussi félicité de »l'accompagnement financier » du ministère de la Communication dans la formation des bénéficiaires du FADP qu'abrite cette école de journalisme et de communication rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar..

Venu représenter le ministre de la Communication, Amadou Kanouté a relevé la »place centrale » qu'occupe aujourd'hui le numérique dans le travail du journaliste, ajoutant que c'est ce qui justifie le fait que »quatre promotions du FADP ont été formées sur le numérique et le journalisme mobile ».