Ile Maurice: Une autre tempête pour Anwar Husnoo

En insistant pour que les marchands ambulants s'installent au Victoria Urban Terminal, la municipalité de Port-Louis ferait-elle le jeu d'intérêts privés ? Et des pluies torrentielles...

Dans son rapport sur les inondations du 30 mars 2013, la magistrate Ida Dookhy-Rambarun pointait du doigt, entre autres causes des inondations, la structure en béton couvrant le Ruisseau du Pouce et le Canal du Pouce. Non seulement la surface en béton réduit le débit de ces ruisseaux, les colonnes en béton la soutenant constituent des obstacles surtout si des débris viennent s'y entasser. Tout comme les conduites d'eau de la CWA et d'eaux usées de la Wastewater Management Authority qui s'y trouvent. De plus, avec ces couvertures en béton - comme le sont d'ailleurs beaucoup de drains récemment construits un peu partout dans le pays - il est difficile, voire impossible, de nettoyer ces drains.

Ce n'est qu'en 2022 que la municipalité de Port-Louis (MPL) décide de demander aux seuls marchands ambulants de déménager vers le Victoria Urban Terminal (VUT) pour permettre la démolition de la structure recouvrant le Ruisseau du Pouce. Entre 2015 et 2022, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, c'est le cas de le dire, et l'on ne sait pas trop ce que les autorités attendaient durant ces sept ans. Toujours est-il qu'aucun ordre formel n'est émis, selon un marchand.

«En mars 2022, des inspecteurs municipaux sont passés chez quelques commerçants pour leur dire qu'il faut partir tout en demandant à ces derniers de faire passer le message aux autres commerçants.» Certains d'entre eux recevront des appels téléphoniques leur réitérant ce que l'on peut appeler un ordre. Au moins un des marchands a conservé l'enregistrement de l'appel téléphonique ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la personne de la mairie qui avait appelé.Le Canal du Pouce avec à l'arrière-plan, le Colonel Sanders

Le Ruisseau du Pouce, couvert par un parking

Le Canal du Pouce avec à sa droite le musée de Port-Louis.

La partie du Ruisseau du Pouce où la structure en béton a déjà été démolie. Les marchands s'y trouvant n'avaient pas de contrat avec la MPL.

«Stay of execution» depuis le 18 juillet 2023

Suite à cet ordre informel, 18 de ces marchands ambulants font une demande en avril 2022, auprès de la Cour suprême, contre ce même ordre. Le 28 juin 2023, la juge Gaitree Jugessur-Manna rejette la demande des marchands en arguant notamment l'importance de préserver l'ordre et la sécurité publics menacés par les inondations. Les marchands ambulants déposent, le 12 juillet 2023, à travers leur avocat Me Nabil Kaufid et l'avoué Said Baichoo, avis d'appel de cette décision de la Cour suprême. Et en attendant d'écouter l'appel, demandent, le 18 juillet 2023 un «stay of execution» de la décision de la cour, qu'ils obtiennent le même jour. De ce fait, la municipalité ne peut plus aller de l'avant avec les démolitions.'

Parmi les points sur lesquels s'appuient les marchands ambulants dans leur appel, figure le suivant :« The evidence ushered by the Applicants in their respective affidavits has shown that the actions, intentions and decisions of the Respondent are not of "d'ordre public" but instead, in favour of the Victoria Station Ltd which operates the Victoria Urban Terminal.» Pour eux, en les poussant vers le VUT, les autorités sont en train de servir les intérêts d'une compagnie privée, Victoria Station Ltd, qui gère le VUT. Un marchand nous fait savoir d'ailleurs que jamais il n'était question de les caser au VUT. «C'est seulement lorsque celui-ci battait de l'aile et que beaucoup de marchands le quittaient, faute de clients, que l'on s'est tourné vers nous.» Le paiement d'un loyer mensuel de Rs 4 000 comparé aux Rs 500 sur le Ruisseau du Pouce et cela, pour des étals plus petits (1,3 x 1,95 m2 comparé aux 2 x 2 m2 au Ruisseau du Pouce) n'était pas pour arranger les choses. «Avec un loyer de Rs 4 000 par marchand, nous dit-on, le VUT gagne plusieurs centaines de milliers de roupies par mois.»

Pour prouver le point avancé que les autorités ne veulent que servir des intérêts privés, un marchand nous rappelle qu'Anwar Husnoo a promis, le 28 novembre, au Parlement, que la Banque de développement (DBM) avancera des prêts aux marchands pour qu'ils deviennent propriétaires de leurs étals au VUT. «Le gouvernement se servira de l'argent public de la DBM pour payer Victoria Station Ltd et lorsque les marchands ne rembourseront plus les prêts, eh bien, la DBM effacera les dettes mais Victoria Station Ltd aura son argent.» On nous rappelle qu'en raison de la mauvaise situation financière des marchands ambulants déjà installés au VUT, et par conséquent le non-paiement de loyers, la mairie devrait déjà Rs 12 millions à Victoria Station Ltd.

Autre argument avancé par les marchands pour démontrer que les autorités n'ont que faire de la protection contre les inondations, est le fait que la MPL n'a jamais demandé à Rogers ni à KFC de libérer la surface de Ruisseau du Pouce et du Canal du Pouce. C'est vrai, du moins en ce qui concerne KFC. Elle nous a informés qu'elle n'a jamais été priée officiellement de le faire par les autorités. «Pourquoi vouloir démolir la surface plus en amont, au Jardin de la Compagnie, et non celle en aval, qui pourtant aurait dû l'être avant ?», se demande un marchand,[...] On nous fait remarquer que les deux canaux se rejoignent juste avant l'autoroute «et c'est là que ça bloque le plus.» On nous parle également du rétrécissement du canal en hauteur sous les rails du métro...

Dossier chaud

À la municipalité de Port-Louis, on nous informe que c'est le ministère des Collectivités locales qui a repris le dossier, décidément très chaud. En tout cas, le procès des marchands ambulants a permis un répit à Air Mauritius et Rogers qui ont eux aussi recouvert le Ruisseau du Pouce en aval en le convertissant en espace parking et KFC qui s'est, lui, installé sur l'autre canal, celui du Pouce. Il faudra attendre le 17 juin pour savoir si la cour d'appel mettra en balance l'intérêt public visant à protéger la population des inondations contre l'intérêt privé de la compagnie Victoria Station Ltd plus celui des marchands. «La solution n'est pas légale», reconnaissent des marchands «Nous sommes prêts à quitter le Ruisseau du Pouce si l'on nous propose des étals pas chers et à proximité. Pas au VUT où nous n'aurons comme clientèle que le public voyageur. Et même cela est rare.»

KFC a-t-il reçu l'ordre de démolition du restaurant se trouvant à la Chaussée, Port-Louis ?

Y a-t-il des discussions pour une solution à l'amiable ?

Est-ce que KFC compte abandonner le site sans attendre l'ordre de démolition des autorités ?

Réponse de KFC : «Nous n'avons pas reçu de communication officielle des autorités concernant le bâtiment abritant le KFC de La Chaussée. Nous avons eu des rencontres à ce sujet et restons ouverts à toute discussion. La sécurité du public et de nos employés demeure notre priorité.»