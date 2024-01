Ile Maurice: KFC Maurice sponsorise Noa Bibi

KFC Maurice tient désormais son 25e sportif. Après les athlètes Pascal Désiré, Samuel Vielleuse ou encore Maeva Thévenet, KFC Maurice vient de signer un nouveau partenariat de sponsorship à la mi-janvier avec cette fois-ci, le recordman du 100m et du 200m, Noa Bibi. Celui-ci devient ainsi le 25e sportif à être parrainé par KFC.

Noa Bibi, devenu en juillet 2022 une référence en athlétisme en faisant exploser les records nationaux aux 100 m et 200 m en France, a exprimé lors de la signature du contrat, toute sa fierté d'être sponsorisé par KFC. «Je suis heureux de signer avec une marque qui a à coeur le bien-être des sportifs mauriciens. En m'associant à KFC Maurice, je suis non seulement assuré d'être accompagné financièrement, mais aussi psychologiquement.»

Noa Bibi, dont la carrière a décollé lorsqu'il a battu les records longtemps détenus par Stephan Buckland, insiste sur l'importance de reconnaître tout le travail derrière le succès d'un sportif. Pour cause, le jeune athlète de 23 ans s'entraîne six fois par semaine et alterne entre musculation, exercices d'endurance et développement de la vitesse.

Du côté de l'entreprise sponsor, la fierté est toute aussi grande. Cette nouvelle signature s'inscrit dans la continuité de l'engagement de KFC dans le sport local. «Avec ses chronos époustouflants en 2022 (10s 12 au 100 m et 19s 89 aux 200 m), Noa a fait la fierté de tout un pays. Mais il a connu, quelques temps après, une blessure qui l'a obligé à se tenir loin des pistes pendant quatre mois et demi», explique Annabelle Fanchette, Head of Marketing and Communications de KFC. «C'est dans ces moments-là que KFC tient à être présent pour ses athlètes. Nous lui donnerons tout le support dont il a besoin que ce soit en matière d'équipements, de finances et de soutien psychologique, comme nous le faisons avec nos 24 autres athlètes.»

En plus de l'athlétisme, KFC Maurice soutient des sportifs engagés dans plusieurs autres disciplines comme la natation, le badminton, le tennis ou encore le triathlon. La marque sponsorise également des clubs de football, des équipes de cyclisme et de handball, mais aussi une école de boxe.