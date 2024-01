Maroc: Rencontre sur la gestion entrepreneuriale et l'inclusion des femmes et des jeunes

L'association Forum des jeunes pour le développement a organisé, vendredi à la bibliothèque Abi Hassan Chadli à Martil, une conférence sous le thème "La gestion entrepreneuriale, un espace d'inclusion des femmes et des jeunes dans le développement".

Organisée en partenariat avec le conseil de la préfecture de M'diq-Fnideq et la commune de Martil, cette rencontre s'est assignée pour objectifs d'inciter les jeunes et les femmes à accéder au monde de l'auto-emploi et de leur présenter les différents incitations et programmes nationaux mis en place par l'Etat pour financer et accompagner les porteurs de projets.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du Forum des jeunes pour le développement, Saida Adkouj, a révélé que le choix du sujet n'est pas anodin, au vu de l'importance des entreprises qui offrent des opportunités d'emploi aux femmes et aux jeunes et de l'importance des différents programmes mis en place par l'Etat et par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en vue de garantir à ces catégories leur droit à l'emploi.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Adkouj a affirmé que l'association a mis en place plusieurs activités et formations au profit des jeunes désirant se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment des formations académiques en partenariat avec l'université Abdelmalek Essaâdi, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et certaines organisations espagnoles, ainsi que des établissements bancaires.