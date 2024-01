Maroc: Les opportunités d'investissement au Maroc mises en avant à Santander

Les participants à une rencontre économique, organisée jeudi à Santander, au nord de l'Espagne, ont mis en avant les opportunités d'investissement offertes par le Maroc dans divers domaines, soulignant la place qu'occupe désormais le royaume, en tant que plateforme "importante" pour les entreprises espagnoles, en général, et cantabriques, en particulier.

Initiée par la Société publique pour le développement de la Cantabrie (SODERCAN) et la Chambre de commerce de Cantabrie, en collaboration avec le Consulat général du Maroc à Bilbao, cette rencontre a mis l'accent sur les mesures et les démarches entreprises par le Maroc pour offrir un environnement propice aux affaires et aux investissements.

Dans ce sens, le directeur général de la SODERCAN, Ángel Pedraja, a indiqué que cette rencontre a offert l'occasion de renforcer les liens entre la Cantabrie et le Maroc et d'explorer les opportunités d'affaires et d'investissement pour les entreprises cantabriques.

Le Maroc est un espace économique "stratégique" pour l'Espagne et la Cantabrie, tant par le nombre et l'importance des entreprises implantées sur ce marché que par le volume des exportations, a ajouté M. Pedraja, précisant qu'un total de 107 entreprises de Cantabrie ont exporté vers le Maroc en 2023, avec une augmentation "significative" par rapport à 2022.

Le volume d'exportations a continué à croître ces dernières années pour atteindre 60 millions d'euros, a-t-il poursuivi, mettant en avant le développement du secteur textile et des composants automobiles au Maroc.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce de Cantabrie, Tomás Dasgoas, a indiqué que cette rencontre a favorisé le renforcement des relations commerciales avec le Maroc, afin de consolider et d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices, le volume d'affaires et l'éventail des secteurs intéressant les entreprises de cette communauté autonome espagnole.

Dans le même sillage, le consul général du Maroc à Bilabo, Sidi Mohamed Biedallah, a souligné que le Maroc et l'Espagne sont liés par une relation stratégique, rappelant que le Royaume est le principal client de l'Espagne en Afrique.

A cette occasion, le diplomate s'est réjoui des opportunités 'importantes" qui existent entre le Maroc et l'Espagne dans les secteurs traditionnels, comme le textile et l'industrie automobile, mais aussi dans des secteurs émergents comme les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et l'ammoniac vert.

Il s'est dit "optimiste et convaincu" quant à la transformation de ces opportunités en projets créateurs de croissance et de richesse pour les entreprises et les économies des deux pays, précisant que cette rencontre renforcera, sans nul doute, la présence des entreprises cantabriques au Maroc.