Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Janvier 2024

Niger : Terrorisme - 22 civils tués dans l’attaque d’un village dans l’ouest

Une nouvelle attaque terroriste contre un village de l’ouest du pays a coûté la vie à une vingtaine de personnes. Le Niger est en proie à la multiplication des groupes djihadistes. Vingt-deux civils ont été tués dimanche dans une attaque de djihadistes présumés contre un village de la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger proche du Mali, ont rapporté lundi 29 janvier 2024 des sources locales. (Source : Ouest France)

Côte d’Ivoire : Huitième de finale/ Sénégal - Côte d'Ivoire (1-1/4-5 aux tab): Les Éléphants se qualifient au bout du suspense

La Côte d'Ivoire disputera bien les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des nations. Le stade Charles Konan Banny était en ébullition hier. Le suspense intenable a finalement tourné à l'avantage des Éléphants, malgré la frayeur en début de match. Le Sénégal ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame de partie dans ce match de titans. Les Ivoiriens n'avaient pas encore retrouvé leurs repères qu'ils ont été cueillis à froid par les Lions de la Téranga. A l'origine de cette ouverture du score, une percée de Sadio Mané sur le côté droit de la défense. Le ballon avait franchi la ligne de but selon certains journalistes. Mais ni l'arbitre, ni la Var ne réagissent. Le centre mal renvoyé est repris du pied gauche par Lamine Camara qui a bénéficié d'une erreur de marquage de la défense ivoirienne (1-0, 4e). Surpris par ce but, les Éléphants vont se remettre petit à petit de leurs émotions. (Source : fratmat.info)

%

Mali : Retrait des États du Sahel de la Cédéao - Le Cnt réitère son soutien aux trois chefs d’État

« Suite au retrait du Mali, du Burkina FASO et Niger de la Cédéao, le conseil national de transition a réitéré son soutien indéfectible à leurs Excellences : Capitaine Ibrahim TRAORE, Colonel Assimi GOITA et Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Chefs d'Etat des pays de l'AES, et les encourage à poursuivre toutes initiatives pour la réussite des Transitions et pour la quête permanente de la Souveraineté de leur pays. », extrait un communiqué du Cnt. (Source : abamako.com)

Sénégal : Pour la présidentielle 2024- Imams et oulémas appellent au calme et à la sérénité

Des religieux au Sénégal appellent à des élections calmes, transparentes et au respect des résultats issus du vote du 25 février prochain. Face à la presse ce samedi 27 janvier, l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a invité les différents candidats à la présidentielle à préserver les acquis démocratiques et éviter le syndrome des crises postélectorales.« Un Sénégal de paix avant, pendant et après les élections. C’est le vœu formulé par l’association nationale des imams et oulémas du Sénégal qui veut, à travers une invite aux hommes politiques, jouer son rôle de régulateur et de médiateur. L’imam Makhtar Ndiaye est le porte-parole de l’association. », indique un communiqué du Cnt. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Coopération au développement - L’AIEA prête à apporter son expertise au Burkina Faso dans ses projets nucléaires

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE s’est entretenu ce 29 janvier 2024, avec le Directeur général adjoint et chef du département de l’énergie nucléaire, de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), monsieur Mikhail CHUDAKOV. Le Directeur général adjoint est en visite au Burkina Faso, dans le cadre des projets nucléaires que le pays des Hommes intègre entend mettre en œuvre, une mise en œuvre qui nécessite l'accompagnent de l'AIEA Au chef de la diplomatie burkinabè, il a expliqué les conditions et principes qui guident la mise en place de programmes et projets en matière de nucléaire. De l’avis de M. CHUDAKOV, l’évaluation des infrastructures est une première étape nécessaire, avant la mise en place des programmes nucléaires, le nucléaire étant aussi présenté comme un moyen pour atteindre l’autosuffisance énergétique. (Source : aouaga.com)

Cap Vert : Can2023 - Le Cap-Vert Vert arrache son billet pour les quarts de finale

Les Requins bleus du Cap-Vert ont arraché leur billet pour les quarts de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football en s’imposant ( 1-0) face aux Mourabitounes de la Mauritanie.Cette confrontation a eu lieu le lundi 29 janvier 2024 au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan comptant pour les huitièmes de finale de la Can 2023. Ce match entre la Mauritanie et le Cap-Vert, deux équipes inattendues à ce stade du tournoi, était relativement équilibré avec de la volonté de vaincre de part et d’autre. Finalement, ce sont les Cap-verdiens qui ont été plus réalistes devant les filets en inscrivant le but victorieux grâce à Ryan Mendes sur un penalty ( 87ème mn). Babacar Niasse, le portier de la Mauritanie et ses coéquipiers, ont joué le tout pour le tout en vain sans pouvoir revenir à l’égalisation malgré leur détermination.

Bénin : Autorité du Bassin du Mono - Le Togo passe le témoin au Bénin

Pour l’année 2024, la présidence de l’Autorité du Bassin du Mono (Abm) sera assurée par le Bénin. Le Togo a en effet officiellement passé le témoin à son voisin de l’Est le vendredi 26 janvier dernier, à l’issue du 6ème conseil des ministres de l’Autorité. Les travaux, dirigés par le ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise, Yark Damehame, et son homologue béninois, Samou Seïdou Adambi, ont porté sur l’examen et l’adoption de plusieurs grandes décisions. « C’est avec fierté que je passe le témoin à mon homologue pour l’année 2024. Je souhaite bon vent à l’ABM et que nos laborieuses populations ressentent les retombées de cette initiative de nos chefs d’Etat », a déclaré le ministre d’Etat lors de la clôture de la session.Créée en décembre 2014, l’Autorité du Bassin du Mono est la principale entité de mise en œuvre de la coopération transfrontalière entre les deux pays, pour la bonne gestion des ressources en eau du bassin et d’une meilleure intégration socioéconomique sous régionale. (Source : acotonou.com)