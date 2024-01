Afrique: Les Seychelles secourent un équipage sri-lankais enlevé par des pirates somaliens

Les Forces de défense des Seychelles (SDF) et les garde-côtes des Seychelles ont mené une opération visant à reprendre le contrôle d'un bateau de pêche sri-lankais enlevé par des pirates armés somaliens, a annoncé State House lundi.

Selon les SDF, ils ont été alertés par le Sri Lanka du détournement et ont déployé une mission de sauvetage à bord du patrouilleur Topaz. La mission est toujours en cours.

Le navire, Lorenza Putha 4, et son équipage doivent être amenés au port de Victoria mardi.

Le commandant en chef des SDF, le président Wavel Ramkalawan, a félicité l'équipe des forces spéciales et des garde-côtes pour une mission bien exécutée et réussie.

Il a dit que c'est l'esprit des Forces de défense des Seychelles ; le professionnalisme, le courage et la bravoure sont les principes du nouvel esprit qui anime la Force.

« Même si nous sommes petits, nous apporterons notre contribution pour parvenir à la sécurité maritime, à la paix et à la détermination dans la lutte contre le terrorisme afin de garantir que le monde, en particulier dans notre partie de l'océan Indien, reste une région sûre et pacifique. Encore une fois je réitère la fierté et la confiance de la nation seychelloise dans les forces de défense des Seychelles", a-t-il déclaré.

Selon le quotidien américain The Washington Post, le bateau de pêche et ses six membres d'équipage étaient soupçonnés d'avoir été enlevés par des pirates somaliens il y a deux jours.

Il ajoute que « cet enlèvement apparent a eu lieu deux semaines après que le Sri Lanka a annoncé qu'il se joindrait à une opération menée par les États-Unis pour protéger les navires marchands naviguant dans la mer Rouge contre les attaques des rebelles Houthis basés au Yémen ».

Le Washington Post a écrit que « le détournement du navire sri-lankais s'est produit dans les eaux internationales à environ 840 milles marins (1 555 kilomètres) à l'est de la Somalie, à 1 100 milles marins (2 040 kilomètres) du Sri Lanka et au nord des Seychelles, selon le porte-parole de la marine sri-lankaise, le capitaine Gayan Wickramasuriya.