Ethiopie: Ethio Telecom a lancé le service de réseau mobile de G5 dans les villes d'Harar et d'Haromaya.

Addis Abeba, le 29 janvier 2024 (ENA) : - Ethio Telecom a lancé aujourd'hui le service de réseau mobile de cinquième génération (G5) dans les villes d'Harar et d'Haromaya.

Lors du programme de lancement organisé dans la ville de Harar, il a été indiqué que le service de réseau mobile de cinquième génération permettra la fourniture et l'accès au dernier service rapide et efficace au monde ajoutant que le service de réseau mobile de cinquième génération offrira aux clients un service rapide et efficace adapté à l'époque.

De plus, il est indiqué dans le programme que le service fournira un service fiable et de qualité aux clients de la région.

Le service de réseau mobile de cinquième génération facilitera les activités sociales et économiques dans les villes et leurs environs.

Amina Abdulkarim, chef du bureau de développement urbain et de construction de l'état de Harari et d'autres membres du gouvernement régional ont assisté au lancement du service.

La PDG d'Ethio Telecom Frehiwot Tamru et des membres de la haute direction de l'entreprise ont également assisté au programme.

On rappelle qu'Ethio Telecom a lancé le service de réseau mobile de cinquième génération, rapide et efficace, dans les villes de Jigjiga et de Dredawa, à l'est du pays.

On sait qu'Ethio-Telecom s'efforce d'étendre les services Internet modernes et rapides 3G, 4G et 5G pour faire de l'Éthiopie numérique une réalité.