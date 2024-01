Afrique: Goudjil reçoit la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a reçu, lundi au siège du Conseil, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar, Christine Razanamahasoa, avec qui il a examiné les perspectives de coopération bilatérale et échangé les vues sur nombre de questions, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La rencontre "a été l'occasion d'évoquer l'état et les perspectives de la coopération escomptée entre l'Algérie et Madagascar, mais aussi d'échanger les vues sur nombre de questions d'intérêt commun, notamment la situation en Afrique et les défis majeurs à relever par les Etats et peuples africains dans un contexte de mutations internationales accélérées", souligne le communiqué.

Se félicitant, à cette occasion, des relations bilatérales, M. Goudjil a affirmé que les deux pays partageait "un passé colonial marqué par des étapes historiques similaires tels que les massacres du 8 mai 1945 qui ont fait 45.000 martyrs en Algérie, suivies par d'autres massacres à Madagascar commis par l'occupant français entre 1947 et 1949, dont le bilan fait état de près de 100.000 victimes".

Le président du Conseil de la nation a, dans ce cadre, mis l'accent sur "l'importance de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf)", appelant à "exploiter cette zone en vue de renforcer l'intégrité économique africaine et d'augmenter les échanges interafricains".

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar qui s'est dite satisfaite de sa première visite en Algérie, n'a pas manqué d'exprimer "sa fierté des relations privilégiées entre les deux pays ainsi que sa considération pour l'histoire et la position de l'Algérie outre son rôle primordial dans l'instauration de la paix, de la sécurité, de la liberté et du développement en Afrique et dans le monde".

A cet égard, elle a souligné que l'Algérie était "un modèle à suivre en matière de gestion de ses affaires intérieures et économiques, de soutien au droit des peuples opprimés à l'autodétermination, de développement économique et de consécration de la pratique démocratique", appelant à davantage de "rapprochement et à la promotion de la coopération entre les deux pays".

Les deux parties sont convenues "de déployer davantage d'efforts pour développer les relations interparlementaires afin de promouvoir les relations entre les gouvernements des deux pays au mieux des deux peuples".