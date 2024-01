Ile Maurice: Malgré la concurrence du métro, l'UBS et RHT Holding affichent une bonne santé financière

Au 30 septembre de 2023, l'United Bus Service fait état d'une hausse de ses profits passés de Rs 6,7 millions en 2022 à Rs 11,7 millions pour la période correspondante en 2023. Il s'agit d'une augmentation de Rs 5 millions soit 74,7 %. Quant à la filière transport par autobus de RHT Holding, elle a enregistré des revenus qui, de Rs 160,3 millions en 2022, ont atteint Rs 219,3 millions pour la période correspondante en 2023 soit Rs 59 millions de plus (36,8 %).

Quel est l'état de santé financière de l'United Bus Services (UBS) et RHT Bus Services Ltd, deux sociétés privées engagées dans le transport du public et qui ont vu arriver sur leur base d'opérations un nouveau venu à savoir le Metro Express ? Puisque les bénéfices sont au rendez-vous, il serait impossible de ne pas reconnaître que ces deux entités ont su tirer leur épingle du jeu face à un concurrent qui utilise le rail qui a l'avantage d'être rapide.

C'est ce qui ressort de l'analyse du dernier rapport financier que ces deux entités ont individuellement déposé sur le bureau du Chief Executive de la Stock Exchange of Mauritius selon les obligations faites aux sociétés dont les valeurs sont cotées à la Bourse de Maurice.

Pour l'United Bus Service, dont les autobus circulent entre Port-Louis et Curepipe et qui subit les assauts de la concurrence du métro léger entre Port-Louis et Rose-Hill, les revenus pour la période de 12 mois qui s'est terminée au 30 septembre 2023 ont grimpé de Rs 222,4 millions en 2022 à Rs 226,4 millions soit une hausse de Rs 4 millions (1,8 %).

La capacité des opérations à ramener de l'argent dans les caisses du groupe est restée intacte. Le bénéfice opérationnel a augmenté de Rs 6,6 millions en 2022 à Rs 10,6 millions en 2023, soit de 60 %.

Le montant de profits qui était de Rs 6,7 millions en 2022 va atteindre les Rs 11,7 millions pour la période correspondante en 2023. Il s'agit d'une progression de Rs 5 millions soit 74,7%.

En hausse également, le montant du bénéfice par action. Ce montant est passé de Rs 1,35 en 2022 à Rs 2,35 en 2023. Aucun des 4 969 000 actionnaires de cette société n'a trouvé utile de s'en aller.

Si au 30 juin de 2023, la société avait un déficit en terme de liquidités, trois mois après, le problème a complètement disparu. Car la trésorerie montre que dans les caisses du groupe UBS, il y avait quelque Rs 112,7 millions.

Les nouvelles sont bonnes au niveau de la valeur des actifs de ce groupe. Les chiffres indiquent que la valeur des actifs du groupe a connu un accroissement de Rs 10,8 millions passant des Rs 1,628 millions en juin 2023 aux Rs 1 639 millions au 30 septembre de la même année.

La baisse enregistrée par rapport à la valeur des actifs non-courants qui a été de Rs 15,6 millions a été compensée par un gain de valeur observé au niveau des actifs courants, ces actifs que l'on peut convertir en espèce dans un laps de temps de trois mois qui est passé de Rs 333 millions en juin 2023 pour atteindre les Rs 359,4 millions au 30 septembre 2023 soit un surplus de Rs 26,4 millions (8 %).

Que dire alors de la contribution du groupe UBS à la caisse de l'État ? En l'espace de 12 mois, la taxe imposée sur le groupe UBS a crû de Rs 1,2 millions en 2022 à Rs 2,8 millions en 2023 soit une hausse de 141 %. Il ne faut pas se laisser influencer par les données qui indiquent que les opérations de RHT Holding sont passées d'une perte de Rs 12,1 millions pour l'année financière qui s'est terminée au 30 juin 2022 à Rs 8,4 millions pour la période correspondante en 2023, soit une amélioration conséquente de sa situation financière par cette baisse qui se situe au niveau de 31,2 %.

RHT Holding représente un ensemble qui s'articule autour de quatre piliers dans lesquels le groupe a diversifié ses activités. Le transport en fait partie. Le groupe est sans doute la société qui souffre le plus de l'arrivée d'un système de transport sur rails qui est imbattable de par sa vitesse d'exécution. Le métro ne donne aucune chance aux autobus du Rose-Hill Transport car cette société évolue entre Rose-Hill et Port-Louis.

Cependant la direction du segment RHT Bus Services Ltd n'a pas baissé les bras. Une réorganisation complète du service offert a été faite. L'objectif actuel consiste à optimiser les coûts d'opération avec l'expansion de la flotte d'autobus électriques.

Résultat : la filière transport par autobus pour l'année qui s'est terminée au 30 juin 2023 comparativement à la période correspondante en 2022 affiche des revenus qui ont augmenté de Rs 160,3 millions en 2022 à Rs 219,3 millions pour la période correspondante en 2023, ce qui représente Rs 59 millions supplémentaires (36,8 %).

Malheureusement, le groupe n'a pas obtenu les résultats recherchés sur la base de son projet d'extension de son service de transport en Afrique.

On note que le coût des opérations au niveau du groupe a été conséquent. Il a gonflé de Rs 217,7 millions en 2022 à Rs 260,1 millions en 2023 soit une hausse de Rs 42,4 millions (19,5 %). En 2022, le coût des opérations était de Rs 217,7 millions alors que les revenus n'étaient que de Rs 207,3 millions. Le coût des opérations pour l'année qui s'est terminée au 30 juin 2023 était de Rs 260,1 millions contre des revenus de Rs 267,6 millions, l'équivalent de 97,2 %.

Le moral reste dur comme fer au niveau de la direction de RHT Holding. Dans le rapport financier, elle dit que les quatre secteurs dans lesquels les activités du groupe ont été divertifiées à savoir le RHT Investments Ltd, le RHT Bus Services Ltd, le Fleetpro Services Ltd et Island Communications Ltd (ICL) recèlent des opportunités indiscutables. Le rapport financier fait état du fait que la direction du groupe est confiante que sa décision d'exploiter les opportunités de développement en Afrique va rapporter les dividendes escomptés avec le temps. Un projet de diversification d'un marché, est-il souligné dans le même document, prend du temps pour ramener les résultats souhaités. Le rapport indique que pour la direction du groupe, les difficultés actuelles ne parviendront pas à faire reculer tout l'optimisme derrière sa décision d'explorer les opportunités de croissance sur le continent africain.

Qu'à cela ne tienne, si on s'en tient à la partie du rapport financier pour la période de trois mois qui s'est terminée au 30 septembre de 2023, les données portant sur la performance de RHT Holding présentent une toute autre situation. Les données comptables indiquent que pour cette période, le groupe a réalisé des profits de Rs 15,2 millions contre Rs 11,1 millions pour la période correspondante en 2022. C'est un surplus de bénéfices de Rs 4,1 millions soit une hausse de 37 %.