Tunisie: Siliana / Elections - L'industrie et l'agriculture au centre des programmes des candidats à Siliana-nord

SILIANA — Le second tour des élections locales dans la circonscription de Siliana-nord (gouvernorat de Siliana) connaît la participation de Ramzi Louati et Falah Mansouri ayant obtenu au premier tour, respectivement, 489 voix et 367 voix.

Le candidat Ramzi Louati (41 ans, entrepreneur) promet d'oeuvrer à promouvoir l'infrastructure, multiplier les zones irriguées, inciter à l'investissement, relancer les projets bloqués et veiller au raccordement de la région aux réseaux du gaz naturel et de voies ferroviaires.

De son côté le candidat, Falah Mansouri (28 ans, agent administratif à la Société Régionale de Transport) évoque dans son programme l'importance d'aménager les zones industrielles, de mettre en place une infrastructure de qualité, d'inciter à l'investissement et de créer un centre de formation en communication digitale, une salle d'exposition de produits d'artisanat et une société communautaire spécialisée dans le refroidissement et la transformation des produits agricoles dans la région.