Afrique: CAN 2023 - La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal et passe en quarts de finale

C'est la surprise de la soirée. Humiliée par la Guinée Equatoriale et qualifiée pour les huitièmes de finale grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2023 ce lundi en éliminant les champions en titre, le Sénégal, à l'issue des séances de tirs au but (4-5).

Le match commence très fort pour le Sénégal qui va monopoliser le ballon et ouvrir très tôt le score à la 4e minute.

Servi dans son couloir gauche, Sadio Mané sert Habib Diallo dans la surface de réparation, celui-ci contrôle de la poitrine le ballon, frappe et ouvre le score pour le Sénégal. 1-0 pour les Lions qui montrent d'entrée qu'ils est venu décrocher son billet pour les quarts.

Après cette ouverture du score, le Sénégal va poursuivre sa domination mais pas pour longtemps, puisque la Côte d'Ivoire, sonnée par le but, va prendre les choses en main. Les Ivoiriens s'installeront dans le camp sénégalais mais sans se montrer véritablement dangereux. Très remuant, Seko Fofana, Max-Alain Gradel ou encore Serge Aurier par ses centres vont tenter d'égaliser sans réussir.

La mi-temps interviendra avec l'avantage de 1-0 pour les Lions. Mais dans l'ensemble, les Eléphants ont fait très bonne impression.

A la reprise, la première occasion nette sera sénégalaise. Lancé en profondeur à la 47e minute, Ismaïla Sarr tente une frappe depuis la surface de réparation ivoirienne mais Yahia Fofana met le ballon en corner du bout des doigts.

%

Mais la Côte d'Ivoire va reprendre sa domination avec une possession de 62,7% contre 37,3% de pour le Sénégal. A la 73e minute, sur un coup franc tiré par les Ivoiriens, Franck Kessié, qui venait de prendre la place de Sangaré, reprend de la tête le centre mais Édouard Mendy s'impose, l'Ivoirien reprend le ballon et tente une frappe du pied droit mais Édouard Mendy se saisit du ballon.

Trois minutes plus tard, Evan NDicka lance dans la profondeur Nicolas Pépé, l'Ivoirien s'élance dans l'axe et arme une puissante frappe mais Édouard Mendy s'empare du ballon. Les Eléphants vont insister et vont finalement obtenir un pénalty à la 83e minute.

Servi dans la profondeur par Sébastien Haller, Nicolas Pépé récupère le ballon et s'élance vers les cages sénégalaise, Édouard Mendy le fauche. L'arbitre accorde le pénalty après avoir consulté la VAR et la sentence sera transformée par Franck Kessié à la 85e minute.

Motivés par cette égalisation, les Eléphants vont de nouveau mettre la pression sur les Lions pour marquer le deuxième but, mais le temps réglementaire s'achèvera sur le score d'un but partout.

Les prolongations

Les prolongations seront marquées par quelques actions d'éclat, notamment côté ivoirien. A la 97e minute, Serge Aurier tente une frappe à ras de terre qui passe tout juste à côté du poteaux gauche d'Édouard Mendy. Une belle prise d'initiative du défenseur ivoirien qui a failli offrir le deuxième but à son équipe. A la 112e minute, Sébastien Haller échoue à marquer sur un service de Christian Kouamé, la faut à Édouard Mendy qui fait une incroyable parade devant l'attaquant ivoirien. Du côté sénégalais, il n'y aura pas grand chose jusqu'à la fin des prolongations.

C'est finalement la Côte d'Ivoire qui va remporter les tirs au but sur le score de 5-4. Humiliés il y a quelques jours, les Eléphants surprennent tout le monde et se qualifient donc pour les quarts de finale de leur CAN.

Feuille de match

Lundi 29 janvier, 20h GMT

Stade : Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Arbitre : Pierre Atcho (Gabon)

Sénégal vs Côte d'Ivoire : 1 - 1 (4-5 tab)

Buteur : Habib Diallo (4e) / Franck Kessié (86e, P)

Avertissements : Sadio Mané (9e), Habib Diallo (59e), Lamine Camara (71e), Edouard Mendy (84e) pour le Sénégal / Jean-Michael Seri (90e)

Les équipes :

Sénégal :

Edouard Mendy - Kalidou Koulibaly - Moussa Niakhaté - Abdou Diallo (B. Dieng, 117e) - Krépin Diatta - Ismail Jakobs - Lamine Camara - Pape Matar Sarr - Ismaila Sarr - Habib Diallo - Sadio Mané

Sélectionneur : Aliou Cissé

Côte d'Ivoire :

Fofana, Aurier, Kossounou (Singo, 115e), Ndicka, Konan, Seri, Sangaré (F. Kessié, 73e), Séko Fofana, Diakité (Nicolas Pépé, 64e), Krasso (S. Haller, 72e), Gradel (Simon Adingra, 63e)

Sélectionneur : Emerse Fae