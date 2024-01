Afrique: CAN2023/Amir Abdou (Coach Mauritanie) - « Prendre un but comme ça, c'est rageant »

En conférence de presse post-match, le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou a regretté le fait de sortir des huitièmes de finale en offrant un but - Cadeau à l'équipe du Cap Vert dans les derniers instants du match.

Vous perdez ce match des huitièmes de finale suite à une erreur de votre défenseur, c'est rageant n'est -ce- pas ?

On est un peu déçus de sortir sur ce score et en plus sur une erreur individuelle comme celle-là...Prendre un but comme ça c'est rageant, on a manqué de fraîcheur.

Nous ne méritons pas ça, on avait la possibilité de perdurer dans la rencontre... On aurait pu répliquer sur certaines situations. Mais perdre sur ce but qui pour moi est ridicule.

On vous sent dépiter après cette élimination, malgré cette qualification historique en huitièmes de finale...

Effectivement. On a été distributeurs de cadeau. Contre le Burkina et aujourd'hui, le haut niveau ne pardonne pas et vous n'avez pas le droit de commettre ce genre d'erreurs. On doit encore grandir. Je veux ajouter quelque choses.

Allez- y....

Je pense que sur les phases de transition, on a confondu vitesse et précipitation, on avait la possibilité de mettre cette équipe en difficulté. On prend un but anodin, c'est une grosse déception de prendre ce but-là. On va continuer à travailler.

Ce but aurait- il pu être évité ?

Bakary N'Diaye est un central et pas un latéral droit, et Yassine dans son club est latéral droit en Tunisie. C'est n'est pas la raison d'avoir pris ce but mais c'est vrai qu'il pouvait la mettre en touche, il nous a crucifié un petit peu.

Sincèrement Amir, qu'est ce qu'il faut retenir de cette CAN?

Il faut retenir le positif de cette compétition et ne pas tout jeter à la poubelle. La sélection a montré une bonne image dans cette CAN, il faut rester positif pour la suite

Quel est ton avenir avec les Mourabitounes ?

Pour ce qui de mon avenir, je ne sais pas encore. Comme vous le savez, je suis en fin de contrat au plus de mars. Le moment venu, on verra avec les dirigeants, on fera des échanges.