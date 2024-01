Afrique: Match Mali-Burkina - « Nous sommes prêts », Hubert Velud, coach des Etalons

Le Burkina affronte le Mali cet après-midi à 17 heures TU au stade Amadou-Gon-Coulibaly de Korhogo, en match comptant pour les 8es de finale de la CAN 2023. Pour cette 2e opposition entre ces nations à une phase finale de CAN, le sélectionneur national, Hubert Velud a déclaré, la veille du match, que son groupe est prêt « à tous les niveaux ».

Après la CAN 2004 en Tunisie et leur dernière confrontation en phase finale, le Burkina et le Mali se retrouvent cet après-midi à 17 heures TU au stade Amadou-Gon-Coulibaly de Korhogo, pour un 8e de finale de la CAN 2023. Pour ce choc entre voisins, les deux sélectionneurs étaient face aux journalistes, hier 29 janvier 2023, en conférence de presse d'avant-match. Pour le sélectionneur burkinabè, Hubert Velud, ses poulains se sont bien préparés pour cette opposition. « Nous l'avons bien préparée avec une bonne récupération d'une semaine.

Tout le monde est disponible pour le match. Nous sommes prêts physiquement et tactiquement », a rassuré le technicien français. Lors des trois sorties des Etalons, Velud a testé plusieurs systèmes de jeu, notamment le 3-5-2 et le 4-4-2. Contrairement aux oppositions précédentes, l'encadrement technique des Etalons n'a pas encore fait de choix sur le système de jeu. « Ce n'est pas l'adversaire qui commande le système, mais parfois certains rapports de force. Le Mali a un rapport de force intéressant. Pour cela, nous avons travaillé beaucoup de choses au cours de nos différentes séances d'entrainement », a informé Hubert Velud. Les Etalons auraient pu éviter ce choc si toutefois ils avaient pu s'imposer face à l'Angola et terminer leaders du groupe.

L'expérience, la force des Etalons

« Nous avons fait le maximum face à l'Angola. Le seul regret c'est sur le premier but sur coup de pied arrêté alors que nous maitrisions le match. Nous avons terminé 2e du groupe et il n'y a rien d'insultant en cela », a-t-il laissé entendre. Dans leur histoire avec la CAN, quand les Etalons réussissent à franchir la phase de poules, ils ont au moins disputé les demi-finales. Le technicien français dit être au courant de cette donne. « Nous attendons beaucoup de ce match comme tout le pays d'ailleurs. Il y a eu de l'intensité aux entrainements. Nous sommes prêts à tous les niveaux. Notre force sera la grande expérience de nos joueurs parce que beaucoup d'entre eux connaissent bien la compétition.

Il faudra de la volonté et de la détermination pour aller chercher cette qualification », a-t-il estimé. Quant à son homologue du Mali, Eric Chelle, il attend de ses Aigles un match plein aussi bien sur le plan physique, technique que mental. « Ce ne sera pas un match facile. Tout va se jouer sur des détails. La rencontre pourra aller au-delà de la prolongation. Donc, nous devons rester concentrés sur notre projet de jeu tout en se fixant sur des objectifs individuels et collectifs. L'objectif, c'est de se qualifier », a-t-il informé. Se prononçant sur l'équipe burkinabè, il a souligné qu'elle a un niveau de jeu élevé.

« Elle joue bien au football. C'est donc un plaisir de jouer cette équipe », a ajouté Eric Chelle. Présent aux côtés de son sélectionneur, le défenseur des Etalons, Steeve Yago, a déclaré que la génération des Etalons qu'ils incarnent est déterminée à aller jusqu'au bout de la compétition. « Nous avons l'opportunité de réécrire l'histoire avec cette génération. Heureusement, certains joueurs et membres du personnel de l'équipe de 2013 ont été en contact régulier avec nous et ont partagé leur expérience et leurs idées. Nous voulons les utiliser à notre avantage face au Mali et, espérons-le, pour le reste de la compétition », a-t-il conclu.