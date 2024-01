Togo: Apévon accuse et sonne l'urgence d'un nouveau rapprochement entre acteurs de l'opposition - « Ce pouvoir a décidé de nous liquider »

Profitant de l'implantation du bureau fédéral de Golfe 1 des FDR (Forces Démocratiques pour la République), son parti, dimanche, et de la tournée amorcée depuis plus d'une semaine déjà, Me Paul Dodji Apévon, a tenu à lancer un appel urgent à ses pairs de l'opposition. Ceci afin qu'ils se retrouvent rapidement pour faire bloc à ce qui a cours au CPC et à l'Assemblée nationale. Il a dès lors fait allusion au passage du nombre de députés à la prochaine assemblée nationale de 91 à 113 et aussi, ces bruits de couloir par rapport à un projet de loi qui serait proposé depuis le mois dernier et qui voudrait faire passer le mandat présidentiel de 05 à 07 ans.

Sur le premier point, d'après Me Apévon, « l'analyse est difficile à faire puisque depuis le commencement nous avons dénoncé la manière dont les répartitions sont faites. Et que la mission est renvoyée au gouvernement qui a la primauté par un décret de décider à qui on affecte le nombre supérieur de députés ». Et de poursuivre, « ce qu'on a entendu du CPC, qu'il faut un député par commune, c'est une stupidité. Ce n'est pas normal puisque lorsqu'on fait ça, ça va accroître les disparités qu'on a toujours dénoncé ».

S'il craint que pour ce qui est du prétendu texte pour revoir à la hausse le nombre d'années d'un mandat présidentiel, que l'on risque de subir cela si rien n'est fait, le président national du parti les FDR, invite ses pairs à se retrouver au plus vite pour barrer la route à l'anormal. « Par la tournée qu'on est en train de faire, nous profitons pour lancer un appel à l'opposition que nous avons l'obligation de nous retrouver parce que ce pouvoir a décidé de nous liquider ».

Sur les antécédents qui les avaient opposés au sein de l'opposition togolaise, exhorte-t-il, « ce qui nous a opposé dans le passé est passé. Regardons l'avenir avec sérénité pour nous retrouver et sauver ce qui peut encore l'être ».

Reste dès lors que cette invite rencontre un écho favorable auprès de ses pairs de l'opposition togolaise qui aspirent à l'alternance politique à la tête du pays.