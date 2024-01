Afrique: Aigles du Mali # Etalons - Réaliser une victoire pour le peuple

Les Etalons du Burkina affrontent les Aigles du Mali ce mardi 30 janvier 2023 en match comptant pour les 8es de finale de la CAN 2023. Un match que Hubert Velud et ses hommes veulent remporter afin de continuer leur chevauchée.

«On a eu la chance d'avoir bénéficié de 6 jours de repos au cours desquels, nous avons pu acquérir de la fraîcheur physique, mais également travailler sur différents schémas de jeu ». Tels sont les propos du sélectionneur national Hubert Velud en conférence de presse d'avant match Etalons # Aigles. Il le disait si bien car son équipe n'avait plus joué depuis le 23 passé, date de leur dernière sortie dans la phase de poule. Ainsi, donc le staff et les joueurs n'ont pas dormi sur leur qualif pour les 8es de finale. Ils ont répété leur gamme à Bouaké avant de mettre le cap sur Korhogo, le théâtre des opérations. Et le grand bénéfice, c'est surtout le retour des joueurs blessés ou courts physiquement comme Bertrand Traoré ou Dango Ouattara. « La semaine a été précieuse pour nous compte tenu du retour de certains blessés », s'est réjoui Velud.

Pour cette explication sous-régionale, le onze national compte surfer sur son mental. « On a une grande détermination et une grande volonté d'aller chercher cette qualification. On a est prêt à tous les niveaux », a affirmé le technicien français devant les journalistes. Selon lui, ce n'est pas tant les mots qu'il dit à son groupe, mais surtout la cohésion et la complicité qui existe entre les joueurs. « Le discours de l'entraîneur ne fait pas tout. Notre avantage est la grande expérience du groupe. La majorité de l'équipe connaît cette compétition. La connaissance des hommes, leur force et leur complémentarité sont plus importantes que le discours du coach » estime le sélectionneur.

Pour leur part, les joueurs aussi ont pris la mesure des choses. « On est dans une phase où tout le monde est disposé à aller au bout des choses. On est déterminé à réaliser de bonnes choses. On est dans une phase à élimination directe, on a fini la phase de poule où certaines erreurs pouvaient se retrapper, cette fois, la moindre erreur est fatale. On est concentré pour réaliser la victoire au profit du peuple », nous a confié le défenseur Steve Yago.

Par contre, il n'oublie qu'il faudra faire attention aux balles arrêtées notamment les corners et les coups-francs qui ont été préjudiciables à l'équipe. « On a est conscient que les coups de pied ont été handicapants pour nous. Ce sont des erreurs à corriger. On a donc travaillé sur des schémas qui vont nous permettre de nous corriger. Ce n'est pas pour autant qu'on a va avoir peur des coups de pied. Cela fait partie du jeu. Maintenant, si on a un but sur une balle arrêtée, il faut qu'on soit capable d'en marquer 2 », a dit le latéral droit des Etalons.

Le Mali est certes une belle équipe avec de bons joueurs, mais les Etalons veulent miser sur leur bloc pour déverrouiller ce match et prendre les choses à leur avantage.

