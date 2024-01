Afrique: CAN 2023 - Le Cap-Vert en quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire !

Le Cap-Vert se qualifie en quarts de finale de la CAN 2023 après une victoire étriquée contre la Mauritanie ce lundi soir au Stade Félix Houphouët-Boigny. L'unique but de Ryan Graca a scellé le sort d'une partie âprement disputée.

Avant ce match, le cap-Vert a été magnifique lors des phases de groupes de la CAN. Pedro Leitao Brito a fait venir Bryan Teixeira du banc lors de leur dernier match contre l'Égypte et il a marqué un but égaliseur tardif. Mais, ce soir, ce dernier a été remplaçant à nouveau pour cette rencontre des huitièmes de finale.

En face, la Mauritanie a dû faire face à quelques problèmes de blessures au cours de ce tournoi. Aboubakar Kamara ainsi que Hemeya Tanjy sont restés sur le banc contre l'Algérie, mais le milieu de terrain a été titularisé ce soir contre les insulaires.

D'entrée, comme pressenti, les Requins bleus ont posé le pied sur le ballon. Normal, pour une équipe qui a battu 3-0 le Mozambique et réalisé un nul 2-2 sensationnel face à l'Égypte, sept fois vainqueuse de la CAN. Déterminé à rejoindre les quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire, le Cap-Vert a pris la possession du jeu.

Cependant, la première vraie frayeur a été causée par Bodda Mouhsine, qui a envoyé un coup-franc près de la cage de Vozinha à la 12e minute. Cela n'était que l'un des alertes des Mourabitounes, qui ont très bien fait circuler le ballon devant la surface cap-verdienne sans pour autant faire fléchir l'adversaire.

Derrière, une frappe puissante de Bebé sur un corner a été al cadré à la 25e. Dix minutes après, Omare Gassama est sorti sur blessure, forçant le premier changement de la Mauritanie. Guessouma Fofana prend sa place et en profite pour marquer son entrée avec un tir loin du but, mais envoie le ballon largement hors du cadre.

Peu avant la pause, Ryan Mendes a récupéré un ballon juste devant le but mauritanien, mais a peiné pour contrôler, donnant le temps à Houbeib d'intervenir. Le capitaine des Requins a manqué l'ouverture du score à bout portant ! 0-0 à la pause.

Ryan Mendes délivre le Cap-Vert sur un pénalty !

Après la reprise, un coup franc de Koita à l'entrée de la surface a fini juste au-dessus de la transversale de Vozinha à la 56e. Deux minutes plus tard, Sidi Bouna Amar a retrouvé Koita dans la surface. L'attaquant a tiré devant le but, mais n'a pas été cadré cette fois-ci non plus. Dans ce temps fort, les Mauritaniens ont bien poussé sans succès pour prendre l'avantage.

Revenu à la charge à la 68e sur un corner, le Cap-Vert a presque marqué lorsque le ballon est repris juste devant la cage de Niasse. Les Requins ont réclamé une main dans la surface adverse, mais ne l'ont pas obtenu.

À la 86e, Elwely, qui venait de rentrer, a remis un ballon de la tête à Niasse. Ce dernier intervient en catastrophe dans la surface sur l'attaquant adverse et commet une faute. L'arbitre a accordé immédiatement un pénalty au Cap-Vert.

Le coup de pied arrêté a été converti sans problème par Ryan Mendes. 1-0 pour les Requins bleus du Cap-Vert dans cette fin de jeu. Avec 10 minutes en plus dans le temps additionnel, les Mauritaniens ont insisté pour égaliser, mais la défense adverse n'a laissé aucun espace pour cela.

Ce but du capitaine cap-verdien à quelques minutes de la fin du match a permis aux siens de remporter 1-0 ce match et de se qualifier en quarts de finale de la CAN 2023. Il s'agit de la deuxième fois de leur histoire après celle de 2013 en Afrique du Sud.