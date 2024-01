Afrique: Les voeux de Rachida Dati pour la Culture au musée de l'Histoire de l'immigration

Premiers voeux au monde culturel pour la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. L'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy et candidate à la mairie de Paris a été critiquée lors de sa nomination, beaucoup s'étonnant de son manque de connaissance des dossiers artistiques. Pour sa première prise de contact, la ministre a joué l'apaisement et l'écoute, et annoncé son plan d'action.

Un discours à la Cité de l'immigration, dans le décor majestueux de l'ancien palais des Colonies, un symbole pour Rachida Dati, issue d'une famille maghrébine de onze enfants, dont le parcours sans fautes est un modèle d'intégration républicaine. « C'est vrai, reconnait-elle, ma nomination a surpris et - pour rester neutre - de nombreux commentaires ont été faits. Quand on a un parcours comme le mien, je peux vous assurer que la culture entre dans votre vie d'une manière qui ne vous quitte jamais. »

La culture pour tous les publics

La culture pour tous les publics, particulièrement en milieu rural, c'est le leitmotiv de la nouvelle ministre, par ailleurs candidate à la mairie de Paris en 2026 et maire du VIIe arrondissement, en pleine manifestation des agriculteurs. « Accéder à une véritable offre culturelle en milieu rural, comme dans certains quartiers ou certains territoires d'outre-mer, c'est un défi », a estimé Mme Dati. Elle avait d'ailleurs réservé son premier déplacement de ministre à une sous-préfecture de Dordogne (sud-ouest) peu pourvue en lieux culturels, Nontron. Puis à la mi-janvier, elle avait visité avec Emmanuel Macron les Ateliers Médicis en Seine-Saint-Denis qui accueillent de jeunes artistes pour les accompagner dans leurs projets.

« L'enjeu, ce n'est pas de créer demain de nombreuses scènes en milieu rural. C'est plutôt de voir comment nous pouvons prendre sérieusement en compte ces 22 millions de Français qui n'ont pas la même facilité d'accès à des offres artistiques », selon la ministre.

Autre dossier, les médias. La ministre a insisté sur le rôle des médias dans la culture, car c'est « la seule offre culturelle qui es tdisponible de la même façon pour 100 % des Français ». Concernant l'audiovisuel public, la ministre demande aux sociétés qui le composent d'accélérer leur coopération afin d'assurer leur financement pérenne. Le budget de l'audiovisuel public est certes en augmentation de 6 % - et dépasse pour la première fois la barre des 4 milliards d'euros - mais il a fallu compenser la suppression de la redevance et les coûts de la technique et de la numérisation explosent.

La Maison des mondes africains revient à l'ordre du jour

Elle avait choisi le musée de l'Histoire de l'Immigration pour annoncer son programme. Selon les voeux d'Emmanuel Macron, Rachida Dati entend apaiser les mémoires en créant des liens avec l'Afrique, notamment avec le projet de Maison des mondes africains.

La Maison des mondes africains et des diasporas

C'est en octobre 2021, à l'occasion du sommet France - Afrique de Montpellier, qu'Emmanuel Macron a annoncé la création en France d'un lieu dédié aux pensées et créativités africaines : la « Maison des mondes africains ». Il reprenait alors l'une des propositions emblématiques du rapport du professeur Achille Mbembé, Les Nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les défis de demain.

Une consultation en ligne a été ouverte sur le site du ministère des Affaires étrangères, « pour imaginer, ensemble, la Maison des mondes africains ».

Avant de conclure : « Quand je vous quitterai, vous ne pleurerez pas, vous m'applaudirez. Dans cette attente, je vous souhaite une très - très bonne année. »(et avec agences)