Afrique: CAN 2024 - Les Sénégalais décus, mais pas abattus, après leur élimination par la Côte d'Ivoire

Sortis de la CAN par la Côte d'Ivoire (1-1, tab: 4-5) ce lundi 29 janvier, les Sénégalais sont apparus fatalistes après la rencontre. Conscient que le match pouvait aussi basculer de leur côté, ils félicitent leurs bourreaux et restent fiers de leur parcours malgré tout.

Il n'y a pas eu de réactions de dépit de la part des Sénégalais après la défaite aux tirs au but contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la CAN 2024. Pas même des regrets, assure Idrissa Guèye entré en jeu cinq minutes après l'égalisation des Ivoiriens. « Il n'y a pas de regrets à avoir, on a tout donné, affirme le milieu de terrain sénégalais. Il fallait un vainqueur, et c'est la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est nous qui sortons aujourd'hui. Félicitations à eux. »

Beau joueur, Pape Guèye, forfait pour cette rencontre, reconnaît que la victoire des Éléphants n'est pas imméritée. « On a tout donné, mais c'est le football. La Côte d'Ivoire s'est réveillée aujourd'hui, malheureusement pour nous. On est déçu, mais fier de notre prestation ».

« J'espère qu'ils vont aller au bout »

Fataliste, le capitaine Kalidou Koulibaly est du même avis que ses coéquipiers. « On a perdu aux tirs au but, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de gagner sur le terrain. On a fait une bonne prestation, on a montré pleins de choses, mais cela n'a pas suffi. Je pense que les tirs au but, c'était le seul moyen de nous battre, parce qu'avec le contenu qu'on a montré, je pense qu'on était supérieur à cette équipe. C'est le football, c'est comme ça. »

« On voulait aller plus loin », se désole le gardien Edouard Mendy. Pour cela, il aurait fallu « tuer » le match par un deuxième but avant l'égalisation des Ivoiriens. « Contrôler le match n'a pas suffi, estime le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Après, l'ouverture du score, l'équipe a perdu le fil. Cette équipe ivoirienne aurait pu jouer pendant deux heures sans nous marquer un but sauf sur coup de pieds arrêtés, c'est ce qui est arrivé. »

Il va falloir digérer cette élimination et « rapidement se relever ». En attendant, Idrissa Guèye souhaite le meilleur parcours à ses adversaires du jour : « J'espère qu'ils vont aller au bout, c'est tout ce que je leur souhaite. C'est une compétition qui se joue chez eux, tout le monde les enterrait, aujourd'hui, ils sont là. J'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut pour aller au bout. »