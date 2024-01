Maroc: Mme Benyaich souligne à Barcelone le caractère structurel des relations commerciales entre le Maroc et l'Espagne

Barcelone — L'ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a mis en exergue, lundi à Barcelone, "la force et le caractère structurel" des relations commerciales entre le Maroc et l'Espagne, qui ont permis aux échanges bilatéraux d'atteindre des niveaux inédits.

Intervenant lors d'une rencontre d'affaires de haut niveau, organisée sous le thème "Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés", Mme Benyaich a indiqué que "l'Espagne reste notre principal partenaire commercial depuis plus d'une décennie, avec des échanges commerciaux en 2023 avoisinant les 22 milliards d'euros, ce qui reflète la force et le caractère structurel de nos relations commerciales".

Le Maroc se consolide comme étant le troisième partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union européenne, après les États-Unis et le Royaume-Uni, a indiqué, à cet égard l'ambassadrice, rappelant que plus de 20.000 entreprises espagnoles entretiennent des relations commerciales régulières avec le Royaume et environ 1.000 d'entre elles ont décidé de s'implanter au Maroc, dont 25% sont catalanes.

Les investissements espagnols au Maroc dépassent le tiers de l'investissement direct espagnol en Afrique, ce qui place le Royaume comme une destination de choix des hommes d'affaires ibériques, alors que les investissements d'entreprises marocaines en Espagne ne cessent d'augmenter ces dernières années, a fait observer la diplomate, mettant l'accent sur l'importance du réseau de connectivité développé entre les deux pays.

"Notre connectivité s'est également enrichie avec plus de 230 vols et 538 liaisons maritimes hebdomadaires, ce qui reflète le flux croissant de personnes et de marchandises entre nos pays", a-t-elle détaillé.

Tous ces chiffres confirment l'importance et la complémentarité entre les économies du Maroc et de l'Espagne et consacrent "le partenariat stratégique multidimensionnel" des relations commerciales bilatérales, qui revêtent une "importance croissante" pour les deux pays, a relevé Mme Benyaich.

Lors de ce forum économique, organisé par la Confédération de Promotion de l'Emploi national, principale organisation patronale catalane, et le Conseil Économique Maroc - Espagne (CEMAES), des exposés ont été présentés par le directeur général de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, du directeur général de TMSA, Mehdi Tazi, du directeur exécutif de Casablanca Finance City Authority, Said Ibrahimi, des co-présidents du Conseil Économique Maroc-Espagne, Adil Rais et Clemente Gonzales Soler, mettant l'accent sur les atouts du Maroc comme plateforme attractive pour les investissements étrangers, notamment catalans.

Ils ont mis l'accent sur les instruments d'appui aux investissements au Maroc et passé en revue les multiples opportunités offertes par le Royaume, en tant que hub économique et financier pour une Triangulation Europe - Afrique - Moyen Orient.

Réunissant plus de 200 entreprises, cette rencontre d'affaires, qui a connu la participation de la Secrétaire d'État espagnole chargée de l'industrie, Mme Rebeca Mariola Torró Soler, a été l'occasion pour des entreprises catalanes installées au Maroc de présenter leur expérience réussie dans le Royaume et mettre en avant le climat d'affaires propice et les facilités fournies par les administrations marocaines.

Une importante délégation, conduite par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, participe activement à cette rencontre d'affaires de haut niveau, destinée à promouvoir les atouts du Royaume et explorer les opportunités d'investissement des entreprises espagnoles au Maroc.