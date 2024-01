Maroc: L'Académie Mohammed VI de football, une référence en Afrique en matière de formation des jeunes joueurs (Conseiller sportif)

Rabat — L'Académie Mohammed VI de football est une référence en Afrique en matière de formation des jeunes joueurs, a indiqué Karim Koulla, Directeur d'un cabinet de conseil, spécialisé en sport en France.

L'Académie, inaugurée en 2010 par SM le Roi Mohammed VI, constitue aujourd'hui, "un modèle très structuré avec des infrastructures de haut standing et un accompagnement de grande qualité, afin de former des joueurs de haut niveau", a souligné l'ancien joueur franco-marocain dans une déclaration à la MAP.

"Aujourd'hui, l'Académie est un vivier du football local mais aussi international, grâce à des joueurs issus de cette structure d'envergure" comme Nayef Aguerd, Mustapha En-Nesyri et Azzedine Ounahi, entre autres, a-t-il soutenu, notant que le succès de ces joueurs fait rayonner l'Académie et met en exergue la politique sportive entreprise par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) en faveur du développement du ballon rond national.

"Le fruit de cet excellent travail se révèle au grand jour à travers les résultats remarquables réalisés par les équipes nationales de football dans les différentes catégories", a-t-il souligné, ajoutant que la FRMF mise sur le long terme pour poursuivre la même dynamique vertueuse et continuer à faire rayonner le football national.

Karim Koulla, qui a une expérience de plus de 20 ans en tant qu'entraineur et directeur sportif dans différents clubs et catégories, a affirmé qu'"il n'a aucun doute que dans les années à venir, l'Académie va encore former de jeunes talents qui seront suivis très tôt par les plus grands clubs européens", comme c'est le cas actuellement pour plusieurs lauréats de l'Académie.

%

Grâce à cela, a-t-il poursuivi, "le Maroc continuera d'occuper une place importante dans le monde du football".

S'étendant sur une superficie d'environ 18 hectares, l'Académie Mohammed VI de football a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams.

Cette structure sportive a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation européens de classe mondiale, en vue d'assurer aux jeunes Marocains les conditions idéales pour bénéficier d'une formation de grande qualité, leur permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs au Maroc et en Europe.