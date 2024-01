Maroc: Oriental - Lancement du projet de développement rural intégré en zones de montagne

Berkane — Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement Rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a procédé, lundi à Berkane, au lancement du Projet d'Appui au Développement rural intégré des zones de montagne de l'Oriental (PADERMO).

Ce projet, dont le démarrage a été donné à l'Agropole de Berkane, en présence notamment du représentant du Fonds International du Développement Agricole (FIDA), des représentants du Wali de la Région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, des gouverneurs des provinces de Berkane, Driouch et de Guercif, des élus, ainsi qu'une importante délégation de responsables du ministère, vise la réduction de la pauvreté et des disparités territoriales et l'amélioration des conditions de vie des populations cible.

D'un coût global d'environ 1 milliard de dirhams (MMDH) sur une durée de 7 ans, ce projet financé dans le cadre du partenariat avec le Fonds International du Développement Agricole (FIDA), couvre 19 communes territoriales relevant des provinces d'Oujda-Angad, de Berkane, de Driouch et de Guercif et bénéficiera directement à un total d'au moins 20.000 ménages, dont 30% de femmes et 40% de jeunes ruraux.

Le projet porte sur deux principales composantes,à savoir le développement et la valorisation des produits agricoles, l'appui aux producteurs et la commercialisation des produits. La première composante porte sur le développement d'une arboriculture fruitière résiliente aux changements climatiques, le développement des filières animales, le développement des produits du terroir, l'aménagement hydro-agricole et l'infrastructure rurale.

Dans ce cadre, il est prévu la plantation d'une superficie totale de 7.500 ha en arbre fruitiers, la création de 62 activités génératrices de revenu, l'aménagement de 108 km de pistes rurales et 32 points d'eau ainsi que l'aménagement hydro-agricole d'une superficie de 2.600 ha, ainsi que des actions d'accompagnement et de renforcement des capacités des organisations professionnelles.

La deuxième composante qui concerne l'appui aux producteurs et la commercialisation des produits prévoit l'aménagement et l'entretien de 15 unités de valorisation, la création de 5 nouvelles unités, la mise en oeuvre d'un programme d'alphabétisation au profit de 4.900 bénéficiaires et des formations sur la gestion financière au profit de 10.000 bénéficiaires. Le projet prévoit également la création de 12 petites entreprises dans le domaine de l'innovation et de la technologie agricoles au profit des jeunes.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a mis en avant le PADERMO qui a nécessité un investissement de l'ordre de près de 1 MMDH et s'assigne pour objectif de réduire les disparités sociales et territoriales dans la région de l'Oriental, et ce dans la foulée de l'implémentation de la stratégie "Génération Green 2020-2030".

Cette stratégie, poursuit le ministre, entend créer une classe moyenne agricole, soutenir les organisations professionnelles, et promouvoir une agriculture plus résiliente et éco-efficiente, outre l'usage optimal et maîtrisé des ressources en eau, entre autres.

Pour sa part, le chargé du programme régional au Maroc pour le FIDA, Naoufel Telahigue, a fait savoir que ce projet qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Maroc et le FIDA, entend promouvoir le développement rural intégré en zones de montagne notamment dans la région de l'Oriental, notant qu'environ 20.000 ménages bénéficieront de ce projet.

Le projet co-financé par le FIDA et le gouvernement marocain à hauteur de 95 millions dollars, vise l'exploitation optimale des eaux d'irrigation, l'amélioration des systèmes de production végétale et animale, le renforcement des capacités de la population locale et des producteurs, a précisé M. Telahigue.

De son côté, le président de l'association maison familiale rurale Beni Snassen, Mohammed El Qadiri, a fait observer que cet atelier a été une occasion pour mettre en exergue le rôle de son association, notamment en termes de formation et d'encadrement des jeunes issus des provinces concernées par ce projet.