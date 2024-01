Afrique: CAN 2024 - Pour l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, son équipe « doit aller au bout»

interview

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Emerse Fae affichait un large sourire au sortir de la qualification de son équipe en quarts de finale de la CAN après avoir éliminé le tenant du titre, le Sénégal. Le nouvel entraîneur a envie d'aller au bout, mais évite de le clamer haut et fort

Emerse Fae, on vous sent encore ému par cette victoire qu'on peut encore qualifier de miraculeuse ?

Miraculeuse ? Non pas miraculeuse. Je pense qu'à part les dix premières minutes où les Sénégalais ont été meilleurs que nous, sur le reste du match, c'est une victoire qui est largement méritée. Donc miraculeuse, pas du tout. C'est notre qualification en huitièmes qui a été qui est miraculeuse, pas la victoire d'aujourd'hui.

Comment expliquer cette réaction de votre équipe menée dès la 4e minute. Elle aurait pu sombrer ?

Ouais, c'est clair. Elle aurait pu sombrer. Quand on vient de loin et qu'on prend un but tôt, on peut s'enfoncer. Mais moi, j'avais demandé un état d'esprit, j'avais demandé des guerriers. Ils m'ont répondu, ils m'ont donné la réponse que j'attendais, ils m'ont prouvé que c'étaient des hommes.

Vous avez fait un choix fort en vous passant de votre vice-capitaine Frank Kessié, laissé sur le banc au coup d'envoi...

Quand vous êtes dans une situation où vous préparez un match contre le Sénégal en huitièmes de finale, un match à élimination directe, vous devez faire des choix pour le groupe, vous ne devez pas faire des choix pour les joueurs. Quand je mets Franck Kessié sur le banc, ce n'est pas personnel. C'est que j'estime que, pour l'équilibre de l'équipe, c'est mieux de partir avec Mika (Seri), Ibra (Sangaré) et Seko (Fofana). Après, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. J'ai la chance d'avoir un effectif avec des milieux de qualité. Donc si on peut utiliser tout le monde, c'est encore mieux.

%

La Côte d'Ivoire revient de très loin. Jusqu'où peut-elle aller ?

Il faut qu'on aille loin, il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. Il faut qu'on reste humbles parce qu'on vient de très, très loin. Il faut rester humbles, qu'on continue à se battre comme on s'est battu aujourd'hui et avec la qualité des joueurs qu'on a. Si on reste dans cet état d'esprit, si on continue à se battre, on peut aller loin.

Quand on élimine le champion en titre, on ne peut que viser le titre ?

Non, ça, ce sont des analyses de journalistes. Ça fait du bien au moral, mais cela ne veut rien dire. Donc, on va continuer à se battre, on va continuer à respecter les équipes contre qui on va jouer. On n'oublie pas qu'il y a une semaine, on perdait 4 0, on était presque éliminé, donc on va rester tranquillement dans notre coin. On ne va pas parler et on va continuer à travailler.