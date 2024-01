Maroc: Kénitra - Lancement d'ateliers de formation en droit au profit des cadres de la DGSN

Kénitra — Des ateliers de formation en droit ont été lancés, lundi à l'Institut Royal de Police de Kénitra, au profit des cadres de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Organisé par la DGSN, en coopération avec le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), ce programme de formation qui s'étale sur 3 jours, vise à renforcer le partenariat fructueux et constructif entre les deux parties, à jeter les bases d'une coopération institutionnelle durable, à partager les points de vue et à échanger les expertises dans divers domaines d'intérêt commun.

S'exprimant à cette occasion, le directeur des ressources humaines à la DGSN, Mohammed Imrabden, a indiqué que ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de la politique d'ouverture et de coordination prônée depuis plusieurs années par la DGSN et ses partenaires, soulignant que l'efficacité administrative et juridique est tributaire d'une interaction positive avec les autorités compétentes en vue de se pencher sur les véritables problématiques.

Le débat ouvert lors de ces ateliers sur les bonnes pratiques juridiques concernant les spécificités de la rédaction juridique et de la mise à jour des informations en la matière, reflète la volonté constante de la DGSN d'améliorer le produit juridique et les diverses propositions de textes soumises aux autorités compétentes du SGG, a poursuivi M. Imrabden.

La diversité de la demande de sécurité selon les besoins sociétaux et les interactions internationales a exigé une modernisation permanente de la DGSN à tous les niveaux, a-t-il soutenu, ajoutant que ce processus de modernisation demeure encadré par la philosophie du nouveau concept d'autorité basé sur des normes renouvelées.

Ces normes, a-t-il précisé, oeuvrent à instaurer des mécanismes au service des citoyens et toute personne résidant sur le territoire, ajoutant qu'elles visent aussi à développer les mécanismes de fonctionnement interne, qui placent la mise à niveau du système juridique de l'institution sécuritaire au centre de leurs priorités.

Cette rencontre s'inscrit essentiellement dans le cadre de la stratégie de la DGSN en matière de qualification de ses ressources humaines, d'approfondissement de leurs connaissances et de développement de leurs compétences professionnelles, qui s'avèrent nécessaires pour leur permettre de remplir les rôles qui leur sont assignés, et ce, selon une méthodologie moderne visant à améliorer la rédaction juridique et le niveau de performance, a relevé M. Imrabden.

Pour sa part, le directeur général de la législation et des études juridiques au SGG, Bensalem Belkourati, a souligné que cette initiative permet aux cadres de la sécurité d'interagir directement avec leurs collègues du SGG et de permettre un partage mutuel des connaissances sur d'importantes questions juridiques et ce, en tenant compte des besoins exprimés par le service responsable de la formation continue à la DGSN.

Selon lui, cette orientation reflète une prise de conscience de la DGSN quant à la relation étroite entre la sécurité publique et la sécurité juridique, et traduit par conséquent la détermination des responsables de cette institution de tenir ses membres constamment informés des changements que connaissent les divers domaines de connaissances qu'ils soient directement ou indirectement liés à leurs domaines de travail.

Ceci contribuera inévitablement au développement et à l'amélioration de leurs performances et aux efforts de développement économique, social, culturel et environnemental que connait le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé M. Belkourati.

Il a aussi mis l'accent sur la place centrale qu'occupe le droit dans le processus de gestion du travail quotidien des institutions étatiques contemporaines, qui sont appelées, aujourd'hui plus que jamais, à respecter les procédures juridiques et administratives, que ce soit dans leurs relations mutuelles ou avec les citoyens.

Les lois, au sens large - législation et réglementation - devraient, selon M. Belkourati, jouir de la qualité requise et d'une attention particulière lors de leur préparation, leur examen et de leur application. La présentation des lois, les circonstances de leur approbation, leur vote, leur publication et la facilitation d'accès aux textes sont des approches nécessaires pour la consolidation des connaissances juridiques au sein des institutions et leur renforcement.

Ces ateliers de formation s'articulent autour de trois axes portant sur des thématiques générales liées à la rédaction des textes législatifs et réglementaires, les techniques d'élaboration de ces textes et les modalités de leur examen ainsi que sur la procédure de leur approbation et de leur publication dans le Bulletin Officiel.