Maroc: L'Académie Mohammed VI a érigé la formation en levier de développement du football national (Hassan Benabicha)

Rabat — L'Académie Mohammed VI de football est une initiative Royale qui a érigé la formation en levier de développement du ballon rond marocain, a affirmé le cadre national Hassan Benabicha.

Cette structure sportive, née d'une vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a atteint ses objectifs et donné ses fruits à tous les niveaux, s'est réjoui Benabicha dans une déclaration à la MAP.

L'Académie Mohammed VI de football accomplit un travail énorme en matière de prospection et de détection des jeunes talents pour améliorer leurs capacités et hisser leur niveau à celui des plus prestigieuses écoles au monde, a affirmé l'ancien entraîneur de l'équipe nationale.

Benabicha a, également, mis en avant l'approche distinguée adoptée par l'Académie pour la formation des stars de demain, basée sur le parcours sport-étude, qui contribue grandement à doter les joueurs d'un niveau facilitant leur intégration dans le football professionnel.

L'ancien international marocain a souligné que cette structure constitue un exemple à suivre dans le domaine de la formation, relevant que plusieurs clubs nationaux lui emboîtent le pas, en créant des écoles et académies, avec le soutien de la Fédération royale marocaine de football.

Il a aussi fait remarquer que l'Académie a contribué d'une manière significative aux performances remarquables du football marocain, grâce à ses lauréats qui évoluent dans les équipes nationales des différentes catégories.

S'étendant sur une superficie d'environ 18 hectares, l'Académie Mohammed VI de football, qui a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams, a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation européens de classe mondiale, en vue d'assurer aux jeunes Marocains les conditions idéales pour bénéficier d'une formation de grande qualité, leur permettant d'évoluer au sein des plus grands clubs au Maroc et en Europe.