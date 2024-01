Algérie: Travaux publics - 60 milliards de dinars pour l'entretien des routes en 2024

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a affirmé, lundi à Alger, que la priorité pour les prochaines années serait accordée aux opérations d'entretien et de développement des routes, soulignant que cet important axe d'activité bénéficierait cette année d'un financement à hauteur de 60 milliards de DA.

Le ministre qui supervisait l'ouverture des travaux de la réunion des Directeurs de wilaya des Travaux publics, organisée au siège de l'Ecole supérieure d'Hôtellerie et de Restauration d'Ain Benian, en présence de cadres du secteur au niveau central, des PDG des complexes, entreprises et instance sous tutelle, a mis l'accent sur la préservation des routes et de toutes les infrastructures après leur réalisation en priorisant les opérations d'entretien, la valorisation de la ressource humaine et l'expansion de l'utilisation d'équipements modernes.

Le ministre a, en outre, indiqué que ses services étaient en passe de lancer les activités de ses nouvelles structures de formation, à l'instar de l'Ecole des métiers des travaux publics de Djelfa, l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP) de Sidi Abdallah (Alger) et le Centre national de contrôle de la qualité de Ain Defla.

Par ailleurs, M. Rekhroukh a souligné la nécessité de généraliser l'utilisation des TIC et de numériser le secteur à travers le lancement d'un portail numérique pour le ministère permettant de faciliter et de simplifier les procédures administratives pour bénéficier des services du secteur, tout en mettant en place un système informatique permettant de suivre les différents projets en cours, tels que les routes, les autoroutes, les structures maritimes, les aéroports et les installations ferroviaires.

En ce qui concerne les investissements dans le domaine ferroviaire, le ministre a affirmé que le secteur oeuvrait à étendre, moderniser, doubler et électrifier le réseau des voies ferrées, en l'équipant de systèmes modernes, dans le cadre d'un plan national visant à relier toutes les régions du pays, pour atteindre à long terme un réseau de 15.000 km.

Il a également rappelé le programme de développement des nouvelles lignes ferroviaires minières, qui répondront aux besoins du transport de phosphate dans l'est du pays et du minerai de fer des mines de Gara Djebilet dans la région sud-ouest du pays.

Le ministre a, également, souligné l'importance de veiller à la finalisation des projets en respectant les différentes étapes d'études avant leur enregistrement, conformément aux dispositions du décret relatif aux dépenses publiques, afin d'éviter tout recours à des réévaluations des autorisations de programmes.

Insistant sur le lancement des projets de développement décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au profit de certaines wilayas dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, notamment la réalisation et le développement du réseau routier dans la wilaya de Djelfa, la finalisation du programme en cours à Tissemsilt et les différents projets relatifs au programme de développement des régions frontalières.

Il a annoncé, dans ce sillage, l'acquisition des équipements de pesage des camions afin d'en contrôler l'excès de poids pour préserver les routes, notamment l'autoroute Est-Ouest, soulignant que ces équipements seront accompagnés de mesures coercitives à l'encontre des conducteurs ne respectant pas le poids légal des marchandises.

Répondant à une question sur l'état de l'autoroute Est-Ouest au niveau de la commune de Djebahia (Bouira) ayant connu une dégradation et un glissement de terrain, le ministre a annoncé le lancement d'un appel d'offre pour sa réhabilitation et son entretien.

S'agissant des délais de réalisation de la voie ferrée dans le cadre du projet de Gara Djebilat, M. Rekhroukh a souligné que le projet sera réceptionné dans les délais impartis, soit dans 30 mois.