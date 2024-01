Afrique: Lionel Mpasi - « J'avais essayé de déconcentrer Gabaski sur son tir et j'ai réussi »

Le gardien de la RDC, Lionnel Mpasi, désigné homme du match de la rencontre face à l'Egypte, a raconté la façon dont il a déconcentré le gardien égyptien Gabaski. Mais aussi son tir victorieux qui a envoyé les Léopards en quarts.

« J'ai essayé de rester calme. J'avais essayé de déconcentrer Gabaski sur son tir et j'ai réussi. Après je me suis concentré pour réussir mon geste technique », a raconté le gardien de la RDC.

Il note aussi que l'équipe a travaillé trois jours durant des séances de tirs au but. Et la réussite n'était toujours pas de son côté. Et ce sont ces ratés des entraînements qui lui ont permis d'améliorer sa prestation.

« Avant mon tir, j'ai pensé à l'entraînement où j'en avais raté mais ce soir ça a marché. On va déjà bien se reposer et après on va prendre match par match », s'est rappelé le gardien de la RDC.

Il rappelle aussi que la RD Congo a remporté un titre continental en Côte d'Ivoire (CHAN en 2009).

« C'est peut-être un signe », a conclu Mpasi.