Afrique: Quarts de finale de la CAN - « Il faudra faire un bon match contre la Guinée », recommande Sébastien Desabre

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, estime qu'il faudra, pour les Léopards, faire un bon match face à la Guinée, adversaire de la RDC en quarts de finale de la CAN 2023. Après avoir obtenu son ticket pour les quarts de finale, en venant à bout de l'Egypte dans les tirs au but 8-7 (1-1 à la fin des prolongations), la RDC devra défier la Guinée pour une place dans le dernier carré.

« On est content de donner de la joie et de la fierté aux Congolais. Il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. Il faudra faire un bon match contre la Guinée. Je suis heureux pour les joueurs parce qu'ils donnent tellement à chaque séance d'entrainement pour le pays, pour l'équipe nationale. Je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Mentalement on a été assez solides », s'est réjoui Sébastien Desabre.

Fier de ses joueurs, le sélectionneur de la RDC revient sur le plan mis en place pour maîtriser les Egyptiens :

« On avait mis en place une stratégie pour contenir cette équipe mais on jouait trop bas en première période. J'ai changé après et on a été mieux dans le jeu. On a souffert mais je crois que l'Egypte aussi. Sûrement que ma connaissance du football égyptien nous a aidé. C'est une bonne équipe mais on a été meilleurs aujourd'hui. Mentalement, je crois qu'on a été très forts. Maintenant on va tenter de bien récupérer puis on va prendre match par match à commencer par la Guinée notre prochain adversaire ».

Un adversaire difficile

Rui Vitoria, sélectionneur de l'Egypte, affirme avoir rencontré un adversaire difficile qui a mis un terme au parcours de son équipe.

« Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On a affronté un adversaire difficile. Chaque équipe a eu son temps fort et faible. Nous sommes très tristes. On avait beaucoup travaillé pour aller loin dans la compétition. Après il y a eu la séance des tirs et ce n'était pas notre jour. En football, il y a de bons moments et aussi des mauvais. Une partie de la responsabilité est mienne. On va continuer par travailler avec cette équipe tant que je serai là », a promis Rui Vitoria.