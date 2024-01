Congo-Brazzaville: Inondations - L'assistance humanitaire enclenchée à Brazzaville

Les victimes des inondations dans le sixième arrondissement, Talangaï (20 114 personnes, soit 7 529 ménages), et du huitième arrondissement, Madibou (1176 personnes, soit 543 ménages) ont été les premières à recevoir l'assistance humanitaire d'urgence constituée de vivres et de non-vivres.

« Cette aide humanitaire est mise à disposition pour préserver la vie des victimes des inondations et minimiser les impacts socio-économiques et sanitaires qui en découlent », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, lors du lancement de l'opération, le 28 janvier, dans la capitale.

La ministre en charge de l'Action humanitaire a été accompagnée de celui de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, ainsi que celui de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, car l'assistance humanitaire aux victimes des inondations est aussi constituée des kits sanitaires et éducatifs.

Après Brazzaville, l'opération d'assistance va s'étendre dans le reste des localités touchées par les inondations. En même temps, le gouvernement et ses partenaires travaillent déjà sur la seconde phase de l'assistance. « Pareillement à la réponse d'urgence qui vient d'être enclenchée, nous travaillons à la préparation du second palier de l'intervention humanitaire qui n'est autre que la phase du relèvement précoce dont la mise en oeuvre va exiger un peu plus de temps et de ressources financières, logistiques bien importantes », a fait savoir la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

En rappel, la crise humanitaire actuelle est plus importante en ampleur que celle enregistrée en 2019 considérée jusqu'ici comme la deuxième plus grande catastrophe naturelle vécue par le pays en terme d'inondations après celle de 1961. Les localités plus touchées sont celles du corridor fluvial, de Ngabé, dans le Pool, à Liranga, dans la Likouala, suivies de celles situées le long de la rivière Oubangui ainsi que Brazzaville et Pointe-Noire.