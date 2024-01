Congo-Brazzaville: Performance - « Les vides denses », la danse comme vecteur de changement des mœurs

Après une présentation au grand public en septembre dernier de l'ébauche de la création "Les vides denses", lors de la 10e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain à Brazzaville, Karel Kouelany et sa troupe la « Piiramiid Fam » ont fait leur sortie officielle de résidence par une présentation complète de cette création, le 27 janvier, aux ateliers Sahm.

Inspiré et chorégraphié par le danseur congolais Karel Kouelany en collaboration avec le danseur Evrard Styv, le spectacle « Les vides denses » se veut une thérapie pour une prise de conscience et un changement de mentalité. La difficulté d'acquisition du passeport au Congo constitue le noyau de la mise en scène de cette résidence de recherche et de création qui avait débuté en avril 2023. La lenteur administrative, les va-et-vient à n'en point finir, les coûts exorbitants infligés à la population..., autant de maux dénoncés dans ce spectacle.

« Cette idée m'est venue de ma situation personnelle vécue l'année dernière. J'avais des projets en Europe et au mois de novembre 2022, j'ai déposé mes dossiers à la préfecture pour le passeport. Et depuis, on a commencé à me demander des sous, encore et encore jusqu'à louper cet événement. Et en 2023, avec l'appui de la directrice des ateliers Sahm, Bill Kouelany, nous avons sollicité ma participation au programme, ce qui fut validé. En reprenant les démarches pour le passeport, on nous a demandé à nouveau de l'argent plus que ce qui est fixé. La première fois, on m'avait demandé 200 000 FCFA sans résultat. Et cette fois-ci, j'ai dû dépenser 150 000 FCFA pour obtenir le passeport en un temps record. De retour au Congo, j'étais beaucoup troublé par cela. J'ai fait des vidéos pour essayer de dénoncer cette réalité. Mais j'ai fini par me résoudre à en faire une résidence qui fera participer d'autres danseurs. Voilà en gros, la genèse de la création "Les vides denses" », a détaillé longuement Karel Kouelany, initiateur du projet.

Pour matérialiser artistiquement cette lamentable réalité à laquelle bon nombre de Congolais continuent de faire face malgré les interpellations du gouvernement, Karel Kouelany, en compagnie d'Evrard Styv, Anou Dom's, The Seum et Randy Rodney ont mêlé danse et contorsion à travers un langage corporel impressionnant au rythme d'une création lumière signée Galylée Seolo et d'un fond sonore coordonné par David Kouelany et le Ballet danse physique contemporaine. Pendant près d'une heure et demie, les numéros individuels et les tableaux d'ensemble se sont enchaînés avec une énergie folle pour dénoncer cette anomalie administrative. Le tout sous l'admiration et les ovations des spectateurs.

Au regard de la fusion et la bonne synchronisation de l'ensemble des artistes sur scène, Evrard Styv a confié ne pas avoir eu trop de difficultés pour s'adapter à la thématique. « J'ai vécu la même situation en 2020 pour mon passeport. On ne la vit peut-être pas au même moment, mais c'est quasiment la même chose. C'était donc assez facile de m'adapter au sujet parce qu'aujourd'hui, ça reste un véritable problème dans la société congolaise. Et il n'y a pas que cette situation que déplore la population, mais aussi la desserte en eau et en électricité, les difficultés de transport, le chômage des jeunes, etc. », a-t-il déclaré.

« Pour une première sortie de résidence, je suis satisfait. Malgré les conditions que le pays nous a imposées comme le délestage. Merci à mes coéquipiers sur scène d'avoir cru en moi. Le spectacle s'est bien déroulé et nous profitons de cette soirée pour lancer un appel aux partenaires pour nous accompagner et permettre que ce spectacle soit joué partout au Congo et même au-delà des frontières nationales. En effet, cette réalité est également vécue en Afrique et on souhaiterait réaliser une tournée africaine pour vulgariser ce spectacle et faire bouger les choses par la danse », a grandement souhaité Karel Kouelany.